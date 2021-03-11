Türkiye ve Azerbaycan boks milli takımları birlikte kamp yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye ve Azerbaycan boks milli takımları birlikte kamp yapıyor

11.03.2021 19:05 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:08
Türkiye ve Azerbaycan boks milli takımları birlikte kamp yapıyor

Olimpik Erkek Boks Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında Azerbaycan Milli Takımı ile Kastamonu'da kamp yapıyor.

Olimpik Erkek Boks Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında Azerbaycan Milli Takımı ile Kastamonu'da kamp yapıyor.

Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde, 16 milli boksör, mart ayının başından itibaren Azerbaycan'dan gelen 13 sporcu ile birlikte çalışıyor.

Milli takım antrenörlerinden Vedat Demirkol, AA muhabirine, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'na hazırlandıklarını belirtti.

Azerbaycan ile birçok kez ikili kamp yaptıklarını hatırlatan Demirkol, "Bu kampların hepsi verimli geçti. Hazırlık sürecimizi birlikte geçiriyoruz. Bu kampımızdan hemen sonra İstanbul'da Uluslararası Boğaziçi Turnuvamız var. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Orada güzel madalyalar alacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Azerbaycan kafilesinde başarılı sporcuların bulunduğunu anlatan Demirkol, şunları kaydetti:

"Sporcularımız başarılı, inançlı bir şekilde çalışıyor. İnşallah vizelerimizi alıp olimpiyatlara gideceğiz. Azerbaycan'ın dünya şampiyonu, olimpiyatlarda 3. olan sporcuları var. Çalışmalarımız verimli bir şekilde devam ediyor. Kampımızı 14 günde bitirip İstanbul'a gideceğiz. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik Hulusi Akar Pervin Buldan Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Şevket Çoruh Ayşegül Çınar Pelin Öztekin
Spor Caner Erkin Ali Şansalan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye ve Azerbaycan boks milli takımları birlikte kamp yapıyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 19:09:35. #1.14#
title