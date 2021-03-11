Türkiye ve Azerbaycan boks milli takımları birlikte kamp yapıyor

Olimpik Erkek Boks Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında Azerbaycan Milli Takımı ile Kastamonu'da kamp yapıyor.

Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde, 16 milli boksör, mart ayının başından itibaren Azerbaycan'dan gelen 13 sporcu ile birlikte çalışıyor.

Milli takım antrenörlerinden Vedat Demirkol, AA muhabirine, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'na hazırlandıklarını belirtti.

Azerbaycan ile birçok kez ikili kamp yaptıklarını hatırlatan Demirkol, "Bu kampların hepsi verimli geçti. Hazırlık sürecimizi birlikte geçiriyoruz. Bu kampımızdan hemen sonra İstanbul'da Uluslararası Boğaziçi Turnuvamız var. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Orada güzel madalyalar alacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Azerbaycan kafilesinde başarılı sporcuların bulunduğunu anlatan Demirkol, şunları kaydetti:

"Sporcularımız başarılı, inançlı bir şekilde çalışıyor. İnşallah vizelerimizi alıp olimpiyatlara gideceğiz. Azerbaycan'ın dünya şampiyonu, olimpiyatlarda 3. olan sporcuları var. Çalışmalarımız verimli bir şekilde devam ediyor. Kampımızı 14 günde bitirip İstanbul'a gideceğiz. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu