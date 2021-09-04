Türkiye üretimde gaza bastı! Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor
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Türkiye üretimde gaza bastı! Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor

Türkiye üretimde gaza bastı! Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor
Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Türkiye petrol üretiminde gaza bastı. Keşif çalışmaları hız kazanırken, bir dönem "Petrol yok" denilerek üzerine beton dökülen kuyulardan adeta petrol fışkırıyor. Türkiye'nin petrol üretimi 2021'in ilk altı ayında 1 milyon varil arttı. Söz konusu dönemde üretilen ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi.

Türkiye bir taraftan Karadeniz'de yaptığı keşiflerle denizlerde doğal gaz üretimine hazırlanırken, diğer taraftan da petrol üretimini artırıyor. İlk altı ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla ham petrol üretimi yüzde 10 artarak 11 milyon 725 bin varile yükseldi.

TÜRKİYE REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılın mayıs ayında karadaki üç petrol kuyusunda daha petrol keşfedildiğinde sarfettiği "Açılan yeni kuyuların yanında daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık" sözleriyle dikkat çektiği petrol üretimi noktasında Türkiye rekor üstüne rekor kırıyor. Türkiye'nin Milli Enerji ve Maden Politikasıyla başlattığı hidrokarbon üretim atağı tüm hızıyla devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in "Varsa mutlaka bulacağız" kararlılığı ile karada ve denizlerde ortaya konulan çalışmalarla Türkiye hidrokarbon üretiminde rekorlar kırmayı sürdürüyor.

HAM PETROL ÜRETİMİ 1 MİLYON VARİL ARTTI

Sabah'ta yer alan habere göre, 2021'in ilk altı ayında yurt içi ham petrol üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon varil arttı. Türkiye hem devlet hem de özel sektörün yoğun aramalarıyla ilk altı ayda 11 milyon 725 bin varil ham petrol üretti. Yükselen petrol üretiminde liderliği Türkiye'nin milli petrol şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) üstlenirken, ilk altı ayda üretilen 11 milyon 725 bin varilin, 8 milyon 900 bin varilini üreten şirket, yurt içi ham petrol üretiminin yüzde 75'ini gerçekleştiriyor. Türkiye söz konusu üretim rakamlarıyla 2020'nin aynı döneminde elde edilen 10 milyon 731 bin varil üretimi de yaklaşık yüzde 10 artırmış oldu.

BU YIL KARADA 3 KUYUDAN DAHA ÜRETİM BAŞLADI

TPAO bu yılın mayıs ayında Diyarbakır'daki Akoba-1 kuyusundan 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan 3 bin ve Kırklareli'deki Misinli-2 kuyusundan günlük bin varil petrol üretmeye başladı. 3 yeni kuyudaki petrol üretimi günlük 6 bin 800 varilin üzerine çıktı. TPAO'nun yurt içi günlük üretim ortalaması ise yaklaşık 54 bin varil seviyelerinde iken, son aylarda gerçekleştirilen keşiflerle günlük üretim ortalaması 61 bin varillerin üzerine çıktı.

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Türkiye üretimde gaza bastı! Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor - Haberler Ekonomi
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