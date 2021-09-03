Türkiye U21 kadrosunda kimler var, hangi futbolcular var? Türkiye 21 Yaş Altı Millî Futbol Takımı kadrosu ve futbolcuların isimleri!

Bugün oynanan Türkiye-Belçika U21 maçının ardından futbol severler Türkiye 21 Yaş Altı Millî Futbol Takımı kadrosu ve futbolcuların isimlerini merak etti. Peki, Türkiye U21 kadrosunda kimler var, hangi futbolcular var? İşte detaylar...

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TÜRKİYE 21 YAŞ ALTI MİLLİ FUTBOL TAKIMI HAKKINDA BİLGİLER

Takma adı ümit millî takım olan Türkiye 21 yaş altı millî takımı, 1950 yılında hem A millî takımın yükünü hafifletmek, hem de gelecekte A millî takımda oynayabilecek genç oyuncuların ön plana çıkarılması için Türkiye amatör millî futbol takımı, adıyla kurulan 21 yaş altı millî futbol takımı. Türkiye'yi, 1952 Yaz Olimpiyatları'nda, 1959 Akdeniz Oyunları'nda, 1960 Yaz Olimpiyatları elemelerinde ve 1970 ECO Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmiştir. Daha sonra Akdeniz Oyunları ile Olimpiyat Oyunları'nda Olimpik millî futbol takımı adıyla temsil eder.

İlk resmi maçını II. Akdeniz Kupası çerçevesinde 28 Ekim 1950 tarihinde Mısır'a karşı oynadı ve bu maçtan 3-1 galip ayrıldı. Kurulduğu yıldan UEFA'nın gençlik turnuvalarını yeniden düzenlediği 1976 yılına kadar Akdeniz Kupası ve Balkan Kupası'nda mücadele eden Türkiye, bu tarihten itibaren Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda da mücadele etmeye başladı. Avrupa Şampiyonaları tarihinde, ilk kez 2000 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nın finallerine katıldı ve grupta sonuncu oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Olimpik millî takım adıyla daha büyük başarılar yakalayan ümit millî takımın en büyük başarısı ise Fatih Terim'in yönetiminde 1993 Akdeniz Oyunları finalinde Cezayir'i yenerek altın madalyayı kazanması oldu. Yine 1997'de İtalya'ya ve 2005'te de İspanya'ya karşı final maçında mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

TÜRKİYE U21 KADROSU FUTBOLCULARI VE İSİMLERİ

KL : Ersin Destanoğlu

KL : Muhammet Taha Tepe

KL : Batuhan Ahmet Şen

DF : Erdoğan Kaya

DF : Bünyamin Balcı

DF : Hüseyin Türkmen

DF : Atakan Gündüz

DF : Kerem Kalafat

DF : Ravil Tagir

DF : Cemali Sertel

DF : Rıdvan Yılmaz

OS : Erkan Süer

OS : Oğulcan Ülgün

OS : Ali Kaan Güneren

OS : Berat Ayberk Özdemir

OS : Berkay Özcan

OS : Ömer Faruk Beyaz

OS : Doğukan Sinik

OS : Berkan Kutlu

FV : Güven Yalçın

FV : Metehan Güçlü

FV : Halil Dervişoğlu

FV : İlker Karakaş

FV : Rahmı Anıl Başaran

KL : Kaleci Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

DF : Defans

OS : Orda saha

FV : Forvet