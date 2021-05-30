Türkiye Turkcell Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri sona erdi
Türkiye Turkcell Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri sona erdi.
Türkiye Turkcell Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri sona erdi.
Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçmelere, çeşitli yaş kategorilerinde 550 sporcu katıldı.
Son gün yarışlarında Fenerbahçe Kulübünden Sanberk Yiğit Oktar, 200 metre karışık uzun kulvar açık yaşta 2.00.94'lük derecesiyle 17-18 yaş Türkiye rekorunun sahibi oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci