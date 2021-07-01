Türkiye Triatlon Federasyonu, sporcularının hareket kabiliyetini artırmak için yeni çip sistemine geçecek
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Türkiye Triatlon Federasyonu, sporcularının hareket kabiliyetini artırmak için yeni çip sistemine geçecek

Türkiye Triatlon Federasyonu, sporcularının hareket kabiliyetini artırmak için yeni çip sistemine geçecek
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Türkiye Triatlon Federasyonu, müsabakalarında daha hızlı sonuç üretebilen ve sporcuların hareket kabiliyetini arttırmaya yönelik, altyapısı 'MyLaps' tarafından sağlanan yeni bir çip sistemine geçiyor.

Türkiye Triatlon Federasyonu, müsabakalarında daha hızlı sonuç üretebilen ve sporcuların hareket kabiliyetini arttırmaya yönelik, altyapısı 'MyLaps' tarafından sağlanan yeni bir çip sistemine geçiyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni sistemin her türlü parkura uyum sağlama kabiliyeti taşıması dolayısıyla çip okuma süresinin kısalacağını ve sonuçların daha kısa sürede elde edilebileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Yeni sistemin geniş kapı kullanımına izin vermesi sayesinde daha ferah okuma alanlarına olanak bulacağız. Sporcular için hem bisiklet hem koşu dönüş noktalarında daha geniş ve güvenli parkur imkanı sunulmuş olacak. ProChip Flex ürünü ile birlikte MyLaps sistemini kullanan tüm uluslararası müsabakalara ve farklı branşlara katılım imkanı sağlanacak. Yeni sistemi ilk kez 10-11 Temmuz tarihlerinde Ordu Oral B Triatlonu'nda kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Çip cihazları, sporculara ilave ücret talep edilmeksizin, müsabaka sonunda iade edilmek koşulu ile dağıtılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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