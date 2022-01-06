Türkiye Triatlon Federasyonu, 2022 yılının faaliyet programını değerlendirdi - Haberler Spor
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Türkiye Triatlon Federasyonu, 2022 yılının faaliyet programını değerlendirdi

Türkiye Triatlon Federasyonu, 2022 yılının faaliyet programını değerlendirdi
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Türkiye Triatlon Federasyonu, yönetim kurulu toplantısında 2022 yılının faaliyet programını masaya yatırdı.

Türkiye Triatlon Federasyonu, yönetim kurulu toplantısında 2022 yılının faaliyet programını masaya yatırdı.

Federasyonun açıklamasına göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Türkiye Triatlon Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Selim Kıran'ın ev sahipliğinde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında yeni dönemin değerlendirilmesi yapıldı.

Toplantıda, yeni dönemde planlanan bölgesel ligler, lisanslı ürün geliştirme ve triatlon okulu projeleri ile "Triatlon Science" kitabıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Triatlon Federasyonu, 2022 yılının faaliyet programını değerlendirdi

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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