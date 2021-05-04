TÜRKTOB Genel Başkanı Akcan: "Yerel yönetimlerimizi göreve davet ediyoruz"

meyve sebze satış alanları kurup, işletmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

meyve sebze satış alanları kurup, işletmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKTOB Genel Başkanı Savaş Akcan, yaş meyve-sebze satış alanları kurulması için çağrıda bulundu. Başkan Akcan yaş meyve sebzenin günlük olarak satıldığı pazar yerlerinin kapandığını belirterek, "Tarladan, bahçeden ve seralardan her gün toplanması gereken tarım ürünleri çiftçimizin elinde kalıyor, dökülüyor, hayvan yemi oluyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artmasıyla üretim ve hasat miktarı da artacak, üreticimiz daha çok mağdur olacak. Satış grafiklerine bakıldığında marketlerin bu ürünlerin tamamını satabilmesi imkansız görünüyor. Ayrıca market ve pazar fiyatları arasındaki ciddi farklar tüketicimizi zorluyor. Çiftçilerimiz ve tüketicilerimiz için, tüm yerel yönetimlerimizi salgın önlemlerine uygun şekilde yaş-meyve sebze satış alanları kurup işletmeye çağırıyoruz" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı