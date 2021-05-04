TÜRKTOB Genel Başkanı Akcan: "Yerel yönetimlerimizi göreve davet ediyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜRKTOB Genel Başkanı Akcan: "Yerel yönetimlerimizi göreve davet ediyoruz"

TÜRKTOB Genel Başkanı Akcan: 'Yerel yönetimlerimizi göreve davet ediyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

meyve sebze satış alanları kurup, işletmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

meyve sebze satış alanları kurup, işletmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKTOB Genel Başkanı Savaş Akcan, yaş meyve-sebze satış alanları kurulması için çağrıda bulundu. Başkan Akcan yaş meyve sebzenin günlük olarak satıldığı pazar yerlerinin kapandığını belirterek, "Tarladan, bahçeden ve seralardan her gün toplanması gereken tarım ürünleri çiftçimizin elinde kalıyor, dökülüyor, hayvan yemi oluyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artmasıyla üretim ve hasat miktarı da artacak, üreticimiz daha çok mağdur olacak. Satış grafiklerine bakıldığında marketlerin bu ürünlerin tamamını satabilmesi imkansız görünüyor. Ayrıca market ve pazar fiyatları arasındaki ciddi farklar tüketicimizi zorluyor. Çiftçilerimiz ve tüketicilerimiz için, tüm yerel yönetimlerimizi salgın önlemlerine uygun şekilde yaş-meyve sebze satış alanları kurup işletmeye çağırıyoruz" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Ceza korkusu' kayalıklara tırmandırdı! 6 saat kurtarılmayı bekledi
'Ceza korkusu' kayalıklara tırmandırdı! 6 saat kurtarılmayı bekledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Engin Özkoç Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Burcu Biricik Ayşegül Yıldız Nesrin Cavadzade
Spor Fatih Terim Caner Erkin Gökhan Gönül Rıza Kayaalp Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TÜRKTOB Genel Başkanı Akcan: "Yerel yönetimlerimizi göreve davet ediyoruz" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 12:56:28. #1.16#

title