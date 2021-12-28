Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatlarında indirim yaptı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatlarında indirim yaptı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatlarında indirim yaptı
AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, kimyevi gübre fiyatlarında ton başına 1100 liraya varan indirim gerçekleştirdi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, kimyevi gübre fiyatlarında ton başına 1100 liraya varan indirim gerçekleştirdi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden yapılan açıklamaya göre, kooperatif, döviz kurlarında geçen haftalarda yaşanan artışları iştiraki GÜBRETAŞ aracılığıyla gübre fiyatlarına aynı oranda yansıtmayarak, piyasayı çiftçi lehine regüle etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Mevduatı" açıklaması öncesinde piyasaya göre ton başına 3 bin 800 liraya varan avantajlı fiyatlar oluşurken, söz konusu durum, döviz kurlarındaki düşüş trendiyle birlikte piyasanın gübre fiyatlarını indirmesinde de en önemli etken oldu.

Yavaş salınımlı gübrelerde ortalama yüzde 20 indirim

Gübre fiyatlarındaki artışlara karşı piyasayı regüle eden Tarım Kredi, ülkenin gıda güvenliğine verdiği önemi ve çiftçilerin yanında olduğunu göstermek adına 25 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kimyevi gübrelerde ton başına 1100 liraya varan, yavaş salınımlı gübrelerle damla sulama ve yaprak gübrelerinde ise ortalama yüzde 20 indirim yaptı.

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı

 Merkez Bankası rezerv tartışmalarına son noktayı koydu: Kasadaki dolar rezervi yüzde 1,3 artarak 125,6 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezerv tartışmalarına son noktayı koydu: Kasadaki dolar rezervi yüzde 1,3 artarak 125,6 milyar dolar oldu

 Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Aynı ürünün farklı fiyatlara satılması vatandaşın dikkatinden kaçmadı

Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Aynı ürünün farklı fiyatlara satılması vatandaşın dikkatinden kaçmadı

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title