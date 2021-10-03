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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası final yarışları sona erdi

AA / Kadir Yıldız - Haberler | Spor
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası final yarışları sona erdi

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapıldı.

KOCAELİ (AA) - Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapıldı.

Kartepe Süper Enduro Parkuru'nda gerçekleştirilen yarışlarda, izleyiciler keyifli anlar yaşadı.

Son etap mücadelelerinin ardından "Süper Enduro GP" kategorisinde Deniz Memnun, "Enduro Prestij"de Rafet Karakuş, "Enduro Usta"da Soner Metin, "Enduro Genç"te Anıl Özşeker, "Enduro Veteran"da Savaş Serim ve "Enduro Hobi"de de Ömer Bulduk sezonu şampiyon tamamladı.

Kulüplerde ise Kartepe Motosiklet Spor Kulübü şampiyon oldu.

Sezonun son yarışlarında kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:

Super Enduro GP: 1. Bayram Uysal, 2. Anıl Özşeker, 3. Rafet Karakuş.

Enduro Prestij: 1. Rafet Karakuş, 2. Deniz Memnun, 3. Nurdoğan Kuzu.

Enduro Usta: 1. Soner Metin, 2. Ömer Demirkal, 3. Ali Çıragöz.

Enduro Genç: 1. Anıl Özşeker, 2. Mehmet Emin Musaoğlu, 3. Tolga Demir.

Enduro Veteran: 1. Hüseyin Neziroğlu, 2. Aydın Kırdar, 3. Mustafa Temiz.

Enduro Hobi: 1. Azad Demirkal, 2. Murat Can Köse, 3. Aykut Kızıltan.

Organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara kupaları verildi.

AA / Kadir Yıldız - Spor Haberleri
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