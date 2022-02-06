Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı - Haberler Spor
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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun yeni döneminin ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

ANKARA (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun yeni döneminin ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, genel kurulda başkanlığa seçilen Oğuz Aydın ve yönetim kurulu üyelerinin Ankara'da bir araya geldiği belirtildi.

Toplantıda, federasyonun yıllık faaliyet programının belirlenmesi, başkan vekilleri ve as başkanların belirlenmesi, yurt dışına çıkacak sporcu ile kafilelerinin resmi işlemlerinin kolaylaştırılması, kulüplere ve sporculara sağlanacak ayni ve nakdi desteklerin belirlenmesi konularında önemli kararların alındığı bildirildi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Oğuz Aydın, Türkiye, Ankara, Spor, Haber

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