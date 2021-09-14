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Türkiye, su ürünleri ve hayvansal mamul ihracatında yeni rekora koşuyor

AA / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi
Türkiye, su ürünleri ve hayvansal mamul ihracatında yeni rekora koşuyor

Türkiye'nin, yılın 8 ayında gerçekleştirdiği su ürünleri ve hayvansal mamul ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 2 milyar 82 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin, yılın 8 ayında gerçekleştirdiği su ürünleri ve hayvansal mamul ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 2 milyar 82 milyon dolara yükseldi.

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birliklerinden derlediği verilere göre, Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamulleri ihracatı, 2020 Ocak-Ağustos döneminde 1 milyar 526 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın aynı döneminde ise talebin artmasıyla sektörün ihracatı, yüzde 37 yükselerek 2 milyar 82 milyon dolara çıktı. Sektör en fazla ihracatı 334 milyon dolarla Irak'a gerçekleştirdi. Rusya'ya 196 milyon dolarlık ihracat yapılırken, İtalya'ya ise 108 milyon dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamulleri satıldı.

"Talep artışı ihracat rekorunu getirdi"

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, AA muhabirine, salgın döneminde bağışıklık sistemini güçlendirdiği için balık, beyaz et, yumurta, süt ürünleri ve bal ürünlerine olan talep artışının ihracat rekoru getirdiğini belirtti.

Ocak-ağustos döneminde 880 milyon dolarlık su ürünleri, 499 milyon dolarlık kanatlı eti, 238 milyon dolarlık da yumurta ihracatı yapıldığı bilgisini veren Kızıltan, "Süt ürünleri sektörü 268 milyon dolar döviz kazandırdı. Süt ürünleri sektörü 2020 yılında ihracat hakkı kazandığı Çin'i lider konumuna yükseltti. Bal ihracatımız 17 milyon dolar olurken, sektörümüz kapsamındaki diğer ürünlerden 180 milyon dolar döviz geliri elde ettik. Salgınla birlikte artan talep sayesinde su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ihracatta son 12 aylık dönemde ilk kez 3 milyar doları aştı." ifadelerini kullandı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit de su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak vücudun protein ihtiyacını karşılayan sağlıklı gıdalarda insanlığın karşısına her gün üç öğün çıktıklarını dile getirdi.

Sektörün 2023 yılı için belirlediği 2,5 milyar dolar ihracat hedefine geçen senenin sonunda ulaştığını hatırlatan Girit, şunları kaydetti:

"Sabah kahvaltısında yumurta, bal ve süt ürünleri, öğle yemeğinde tavuk, akşam yemeğinde ise balık seçeneğini sunuyoruz. O nedenle salgın sürecinden diğer sektörlere nazaran daha az etkilendik. 2020 yılında 2 milyar 450 milyon dolar olan ihracatımızı 2021 yılı sonunda 3 milyar 250 milyon dolara taşıyacak potansiyele sahibiz. 2023 yılı sonu için belirlediğimiz 3,5 milyar dolar ihracat hedefini kolaylıkla tutturacağımıza inanıyoruz."

Girit, sektör olarak 152 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

AA / Yusuf Şahbaz - Ekonomi Haberleri
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