Türkiye Sörf Ligi 1. ayak yarışları

Türkiye Yelken Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, Funboard sınıfında düzenlenen Türkiye Rüzgar Sörfü/Slalom Türkiye Ligi Yarışları'nın ilk ayağı, İzmir'in Urla ilçesinde düzenlendi.

Göztepe Yelken Kulübü ev sahipliğinde Urla-İçmeler parkurunda 1-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen yarışların sonucunda 24 kupanın 12'sini Çağla Kubat Windsurf ve Yelken Kulübü sporcuları kazandı.

Yarışlarda alınan sonuçlar şöyle:

21 yaş altı genç kızlar kategorisi: Çağla Kubat Windsurf ve Yelken Kulübünden Ela Dönmez birinci, aynı kulüpten Lara Mey Yalçın ikinci, ferdi yarışan Asya Anastasya Varıcıoğlu üçüncü

21 yaş altı genç erkekler kategorisi: Çağla Kubat Windsurf ve Yelken Kulübünden Ali Maga birinci, Göztepe Spor Kulübünden Emir Gürsoy ikinci, Çağla Kubat Windsurf ve Yelken Kulübünden Olcay Yurtseven üçüncü

17 yaş altı kızlar kategorisi: Çağla Kubat Windsurf ve Yelken Kulübü sporcularından İpek Kaçan birinci, Aylin Özay ikinci, Elit Ercan üçüncü

17 yaş altı erkekler kategorisi: Çağla Kubat Windsurf ve Yelken Kulübü sporcularından Sarp Kahraman birinci, Berke Özay ikinci, ferdi yarışan Halil Özbey üçüncü

15 yaş altı erkekler kategorisi: Yeni Foça Kulübü sporcusu Ege Berk Vokan birinci, Çağla Kubat Windsurf ve Yelken Kulübü sporcularından Ozan Özay ikinci, Ali Günem üçüncü

Kadınlar kategorisi: Göztepe Spor Kulübünün dünya şampiyonu milli sporcusu Fulya Ünlü birinci, Mimar Sinan Windsurf ve Yelken Kulübü sporcusu Nimet Tulumen ikinci

Erkekler kategorisi: Göztepe Spor Kulübü sporcusu Ertuğrul İçingir birinci, Kırmızı Çizgi Kulübü sporcusu Ege Şefik Kurt ikinci, ferdi yarışan Ali Palamutçu üçüncü

Masterler kategorisi: Göztepe Spor Kulübü sporcusu Tayfun Önür birinci, Çeşmealtı Windsurf Kulübü sporcusu Özfer Uralp ikinci, Çağla Kubat Windsurf ve Yelken Kulübü sporcusu Talat Aşıkoğlu üçüncü

Yarışların ardından dereceye giren sporculara kupaları verildi.

Ödül töreninde konuşan milli sörfçü Çağla Kubat da organizasyondan dolayı Göztepe Spor Kulübüne teşekkür etti.

Kaynak: AA