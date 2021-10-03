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Türkiye Şampiyonası Bisiklet Kriteryum Yarışları Hatay'da tamamlandı

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Türkiye Şampiyonası Bisiklet Kriteryum Yarışları Hatay'da tamamlandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonası Bisiklet Kriteryum Yarışları, Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde yapıldı.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonası Bisiklet Kriteryum Yarışları, Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde yapıldı.

İki gün süren ve ilk günü Dörtyol ilçesinde organize edilen yarışlarda büyük erkek, genç erkek, yıldız A erkek, yıldız B erkek, büyük kadın, genç kadın ve yıldız kadın kategorilerin yarışlar gerçekleştirildi. 42 kulübün katıldığı yarışta 210 sporcu mücadele etti.

30 şehirden 40 kulübün katıldığı ikinci gün İskenderun ilçesinde yapılan yarışlarda katılan 250 sporcu ise büyük erkek, genç erkek, yıldız A erkek, yıldız B erkek, genç kadın ve yıldız kadın kategorilerinde mücadele etti. İki gün süren ve 2'şer etap halinde yapılan yarışlarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenlerle verildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Türkiye Şampiyonası'nın son etabını Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde yapılan yarışlar ile tamamladıklarını belirterek, misafirperverliklerinden dolayı ilgili ve yetkili tüm kurumlara teşekkür etti.

Dereceye giren sporculara ödülleri, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, yönetim kurulu üyesi Tevfik Erdoğdu, İskenderun Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, İskenderun ve Dörtyol Gençlik ve Spor İlçe Müdürleri Ferit Ali Gündel ve Selçuk Kayhan tarafından verildi. - HATAY

Türkiye Şampiyonası Bisiklet Kriteryum Yarışları Hatay'da tamamlandı

Türkiye Şampiyonası Bisiklet Kriteryum Yarışları Hatay'da tamamlandı

Türkiye Şampiyonası Bisiklet Kriteryum Yarışları Hatay'da tamamlandı

Türkiye Şampiyonası Bisiklet Kriteryum Yarışları Hatay'da tamamlandı

Türkiye Şampiyonası Bisiklet Kriteryum Yarışları Hatay'da tamamlandı

Türkiye Şampiyonası Bisiklet Kriteryum Yarışları Hatay'da tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Türkiye Şampiyonası Bisiklet Kriteryum Yarışları Hatay'da tamamlandı - Haberler Spor
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