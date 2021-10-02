Türkiye Şampiyonası Bisiklet Kriteryum Yarışları, Hatay'da düzenlendi

HATAY (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonunun faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonası Bisiklet Kriteryum Yarışları, Hatay'da yapıldı.

Dörtyol ilçesinde organize edilen yarışın ilk etabı büyük erkek, genç erkek, yıldız A erkek, yıldız B erkek, genç bayan ve yıldız bayan kategorilerinde düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bahçesinde toplanan sporcular, hazırlıklarını tamamladıktan sonra yarışa başladı.

Ferdi sporcular ile 42 kulübün katıldığı yarışta 210 kişi mücadele etti.

İlk etabı tamamlayarak dereceye giren sporculara ödülleri, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, yönetim kurlu üyesi Tevfik Erdoğdu, Dörtyol Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Selçuk Kayhan ile Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin tarafından verildi.

Yarış, yarın İskenderun ilçesinde yapılacak etapla tamamlanacak.