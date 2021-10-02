Türkiye Şampiyonası Bisiklet Kriteryum Yarışları, Hatay'da düzenlendi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Şampiyonası Bisiklet Kriteryum Yarışları, Hatay'da düzenlendi

AA / Mustafa Özer - Haberler | Spor
Türkiye Şampiyonası Bisiklet Kriteryum Yarışları, Hatay'da düzenlendi

Türkiye Bisiklet Federasyonunun faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonası Bisiklet Kriteryum Yarışları, Hatay'da yapıldı.

HATAY (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonunun faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonası Bisiklet Kriteryum Yarışları, Hatay'da yapıldı.

Dörtyol ilçesinde organize edilen yarışın ilk etabı büyük erkek, genç erkek, yıldız A erkek, yıldız B erkek, genç bayan ve yıldız bayan kategorilerinde düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bahçesinde toplanan sporcular, hazırlıklarını tamamladıktan sonra yarışa başladı.

Ferdi sporcular ile 42 kulübün katıldığı yarışta 210 kişi mücadele etti.

İlk etabı tamamlayarak dereceye giren sporculara ödülleri, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, yönetim kurlu üyesi Tevfik Erdoğdu, Dörtyol Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Selçuk Kayhan ile Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin tarafından verildi.

Yarış, yarın İskenderun ilçesinde yapılacak etapla tamamlanacak.

AA / Mustafa Özer - Spor Haberleri
Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu
Magazin Müge Anlı
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Hikmet Karaman Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Ahmet Davutoğlu Rüya Tabirleri Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye Şampiyonası Bisiklet Kriteryum Yarışları, Hatay'da düzenlendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 21:55:30. #1.11#