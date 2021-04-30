Türkiye, Renault Trucks'ın tasarım yarışmasında ilk 5 finalist arasında

Renault Trucks'ın yeni araç lansmanı kapsamında dünya genelinde düzenlediği tasarım yarışmasında Türkiye'den Enes Bolat, ilk beş finalist arasında yer almayı başardı.

Renault Trucks'ın yeni araç lansmanı kapsamında dünya genelinde düzenlediği tasarım yarışmasında Türkiye'den Enes Bolat, ilk beş finalist arasında yer almayı başardı.

Renault Trucks'ın açıklamasına göre, şirket, yeni T ve T High çekici modellerini, Euro Truck Simulator 2 oyunu ile tanıtırken bir de tasarım yarışması düzenliyor.

Euro Truck Simulator 2 oyunu içinde düzenlenen tasarım yarışmasında oyuncular, özelleştirme aracıyla kendi Renault Trucks T High modellerini tasarladı. Dünyanın dört bir yanından yüksek katılımın olduğu yarışmanın ilk beş finalisti açıklandı. Finalistler arasında Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Fransa, Sırbistan ve Slovenya yer aldı.

İlk beş finalist, Renault Trucks Tasarım ekibi tarafından belirlenirken en iyi tasarım, açık oylamayla seçilecek. 30 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde yapılacak oylamalar doğrultusunda kazanan tasarım, 8 Temmuz'da dijital bir etkinlikle ve SCS Software ile Twitch'te gerçekleştirilecek canlı yayında açıklanacak.

Yarışma kapsamında Türkiye'den Enes Bolat, Hindistan'dan Das Anirudh, Fransa'dan Christophe Perocheau, Slovenya'dan Rajko Junkar ve Sırbistan'dan Stefan Pajkic finale kaldı.

Yarışmanın kazanan tasarımı, gerçek bir kamyona uygulanacak ve birinci, Fransa Lyon'da Renault Trucks fabrikası ile Berliet Müzesi'ni ziyaret ederken yeni araçlarla test sürüşü yapacak. Yarışmanın diğer dört finalisti ise Thrustmaster'dan T150 paketi (yarış direksiyonu+pedal seti) kazanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan