Türkiye puan durumu ne, Dünya Kupası Eleme Grubu?

Türkiye puan durumu ne, Dünya Kupası Eleme Grubu?
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, dördüncü hafta mücadelesinde Kocaeli'de Gürcistan'ı ağırlıyor. İlk üç karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 yenilgi elde eden Ay-Yıldızlı ekip, 6 puanla sahaya çıkarken grup liderliğini ele geçirmek ve play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Dördüncü maçta Gürcistan'ı konuk eden Milliler, taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyun sergiledi ve sahadan 4-? üstünlükle ayrıldı. Bu galibiyetle Türkiye, E Grubu'ndaki puanını artırarak zirve yarışında kritik bir adım attı. Peki, güncel puan durumu nasıl şekillendi?

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEME GRUBU PUAN DURUMU NE?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele hız kesmeden sürüyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nun dördüncü karşılaşmasında Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

MİLLİLER ZİRVE YARIŞINDA AVANTAJ ELDE ETTİ

İlk üç maçta 6 puan toplayan Ay-Yıldızlılar, bu önemli mücadelede sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 9'a çıkardı. Türkiye, bu sonuçla grupta liderlik mücadelesinde önemli bir adım atmış oldu.

İşte puan durumu:

Türkiye puan durumu ne, Dünya Kupası Eleme Grubu?

Osman DEMİR
