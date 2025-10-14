Türkiye puan durumu ne, Dünya Kupası Eleme Grubu?

Dördüncü maçta Gürcistan'ı konuk eden Milliler, taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyun sergiledi ve sahadan 4-? üstünlükle ayrıldı. Bu galibiyetle Türkiye, E Grubu'ndaki puanını artırarak zirve yarışında kritik bir adım attı. Peki, güncel puan durumu nasıl şekillendi?

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEME GRUBU PUAN DURUMU NE?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele hız kesmeden sürüyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nun dördüncü karşılaşmasında Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

MİLLİLER ZİRVE YARIŞINDA AVANTAJ ELDE ETTİ

İlk üç maçta 6 puan toplayan Ay-Yıldızlılar, bu önemli mücadelede sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 9'a çıkardı. Türkiye, bu sonuçla grupta liderlik mücadelesinde önemli bir adım atmış oldu.

İşte puan durumu: