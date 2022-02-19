KOCAELİ (AA) - Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 113 sporcu mücadele ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya ve sporcuların önünü açmaya devam edeceğini söyledi. Spora verdikleri desteklerden bahseden Büyükakın, "İşte Kocaeli bu yüzden sporun başkenti diye gururla söylüyoruz." dedi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ise Kocaeli'nin bir spor kenti olduğunu vurgulayarak, spora verdiği önem ve destekler için Büyükakın'a teşekkür etti.

Açılış törenine, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, federasyon yönetim kurulu üyeleri ve sporseverler katıldı.

Şampiyona, yarın gerçekleştirilecek final müsabakalarının ardından sona erecek.