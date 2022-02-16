Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası Kocaeli'de düzenlenecek

KOCAELİ (AA) - Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası, 18-20 Şubat tarihlerinde Kocaeli'de yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 18-20 Şubat'ta düzenlenecek Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası müsabakaları nedeniyle bir restoranda basın toplantısı yapıldı.

Burada konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, ev sahipliğini yapacakları şampiyonanın kent için büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Gençleri sporla buluşturmayı önemsediklerini aktaran Çakmak, "Hayata geçirdiğimiz projelerle Kocaeli'nin spor kenti olması yönünde sıkı çalışıyoruz. Son 2 yılda spora 237 milyon lira bütçe ayırdık ve 17 de tesis kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Çakmak, 12 ayda ulusal ve uluslararası 63 organizasyon düzenlediklerini dile getirerek, keyifli bir 3 gün geçirileceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı da büyük bir aile olduklarını dile getirerek, gittikleri her yerde Kick Boks'u en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından, toplantıya katılan sporculara çiçek takdim edildi.

Şampiyona ilk gün, kura çekimi ve "Profesyonel K1 Kategori Elemeleri"yle başlayacak.