Türkiye Pist Şampiyonası'nın 5. ayak mücadelesi Kocaeli'de sona erdi

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 5. ayak yarışları tamamlandı.

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde sporcular kıyasıya mücadele verdi.

Yarışlarda Maxi Grup 1. Yarış'ta Turgut Konukoğlu birinci, Yiğit Eröge ikinci, Barkın Pınar üçüncü, Maxi Grup 2. Yarış'ta Turgut Konukoğlu birinci, Barkın Pınar ikinci, Yiğit Eröge üçüncü oldu.

Super Grup 1. Yarış'ta birinciliği Vedat Ali Dalokay, ikinciliği Ümit Ülkü, üçüncülüğü Metin Çalışkan, Super Grup 2. Yarış'ta ise birinciliği Vedat Ali Dalokay, ikinciliği Ümit Ülkü ve üçüncülüğü ise Ramazan Kaya elde etti.

Şampiyonanın 5. ayak yarışlarının en iyi takımı ise Bitci Racing Team AMS oldu.

Organizasyon, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.