Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Topaloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Topaloğlu, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafını seçen Topaloğlu, yaşam kategorisinde ise İzzet Mazı tarafından çekilen (Oğullarının emaneti "Atmaca") fotoğrafına oy verdi.

Topaloğlu, haber kategorisinde de Bursa'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden sağlık personelinin, kırsal mahallelerde yaşayan ve hastaneye gelemeyen vatandaşlara hizmet vermek için olumsuz hava koşullarına rağmen görevlerini fedakarca yürüttüğü anların yer aldığı (Karlı yolları "aşı"yorlar) başlıklı fotoğrafı seçti.

Topaloğlu, AA foto muhabirlerini tebrik ederek, "Anadolu Ajansı, yurt içi ve yurt dışında çok güzel fotoğraflara imza atmış. Federasyonumuzun ve sporcularımızın da her zaman yanında olan Anadolu Ajansına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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