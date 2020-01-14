: Türkiye'nin yerli ve milli ilk motoru yarın teslim ediliyor

14.01.2020 19:29 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:46

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI)'de 2009 yılında temeli atılan pistonlu motor projeleri kapsamında ortaya çıkan, yazılım, donanım ve tasarımı dahil olmak üzere yerli ve milli ilk motoru yarın teslim ediliyor.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in iştirakleriyle, seri üretime geçen Türkiye'nin ilk milli havacılık motor olan TEI-PD170 düzenlenecek törenle teslim edilecek.

TEI-PD170 Milli motor

TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Türkiye'nin yerli ve milli ilk motoru olan TEI-PD170 için Eskişehir TUSAŞ Motor Sanayii'nde yarın (15 Ocak 2020) teslim töreni gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

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