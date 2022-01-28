Türkiye'nin yerli otomobili, CESS 2022'nin en iyi 20 markası arasına girdi - Haberler Ekonomi
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Türkiye'nin yerli otomobili, CESS 2022'nin en iyi 20 markası arasına girdi

Haberler.com, Mesut Şahin - Ekonomi
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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ay başında ABD'de gerçekleştirilen ve 2 bin 300 firmanın katıldığı tüketici elektroniği fuarı CES 2022'nin en iyi 20 markası arasına girdi.

Yerli otomobilin yeni sedan modeli ay başında ABD'de gerçekleştirilen tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de görücüye çıkmış ve büyük ses getirmişti. İlk kez Las Vegas'ta görücüye çıkan sedan otomobil, modern tasarımı ve sahip olduğu teknoloji ile tam not aldı.

Fuara damga vuran yerli otomobilin başarısı dünyada ses getirmeye devam ediyor. Togg, CES 2022'nin en iyi 20 markası arasına girdi. Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2 bin 300 katılımcı arasından CES'in En İyi 20 Markası'ndan biri olarak Togg'u seçti" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin yerli otomobili, CESS 2022'nin en iyi 20 markası arasına girdi

Tüketici elektroniği denilince akla ilk gelen uluslararası fuarlardan Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), iki yıl aradan sonra yeniden fiziksel olarak kapılarını ziyaretçilere açmış ve TOGG da burada yerini almıştı. ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen CES 2022'ye 100'ü aşkın ülkeden 2 bin 300 firma katılmıştı. CES 2022'nin ilk günü Türkiye'den de heyecanla takip edilmiş, TOGG Sedan gövde tipine sahip konsept modelini ilk kez CES 2022'de sergilemişti.

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, lansmanda aracı tanıtırken, duygusal anlar da yaşamıştı. Gözyaşlarını tutamayan Karakaş, "Çok heyecanlıyız. 3 sene önce buraya geldiğimizde buraya gelmeliyiz demiştim, geldik. Daha iyisini yapacağız. Oyunun içerisinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik. Oyunun içerisine dahil olduk ve hızla da ilerliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

TOGG, Ekonomi, Güncel, Haber

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