Türkiye'nin Yeni Milli Keskin Nişancı Tüfeği Göreve Hazır

Türkiye'nin yeni manga tipi milli keskin nişancı tüfeği hazır. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından Kırıkkale'de üretilen tüfek, yakında TSK envanterine girecek.

Türkiye'nin yeni manga tipi milli keskin nişancı tüfeği KNT-76 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından Kırıkkale'de üretildi. Yarı otomatik silah kullanım kolaylığı sağlıyor. 900 metre etkili menzile sahip, 7.62 milimetre çapında, 4 kilo 700 gram ağırlığında.

KNT-76 yani keskin nişancı tüfeği Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından yüzde yüz yerli olarak üretildi. Benzerlerine göre daha hafif ve etkili olan bu özel silahın atış anını ilk defa TRT Haber görüntüledi.

Yalnızca tüfek değil üzerinde bulunan dürbün, refleks nişangah ve lazer işaretleyici de Türk mühendisleri ve Türk işçisinin emeği ile üretildi.

Silah henüz Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmedi. Ancak keskin nişancı birliklerinde denemeleri başladı.

Envantere girdiğinde ise kullanım kolaylığı ve performans bakımından terörle mücadelede TSK'nın yeni gözdelerinden olacak.

Kaynak: TRT Haber