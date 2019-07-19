"Türkiye'nin savunma sanayisini güçlendirmek için çalışıyoruz"

Roketsan Tedarik Direktörü Ali Şarlak, nitelikli işler yapmayı ve yerlileşme oranını yükselterek Türkiye'nin savunma sanayisini güçlendirmek için çalıştıklarını bildirdi.

Eskişehir Sanayi Odası'ndan (ESO) yapılan açıklamaya göre, ESO tarafından üyelerinin yeni iş bağlantıları sağlaması için hayata geçirilen ESO Tedarikçi Günleri'nin 7'ncisine katılan Roketsan Tedarik Direktörü Ali Şarlak, burada yaptığı konuşmada, Roketsan'ın Savunma Sanayi İcra Komitesi kararıyla 1988 yılında kurulduğunu anımsattı.

Roket ve füze sistemleriyle ülke savunmasına hizmet etmek amacıyla kurulduklarına değinen Şarlak, şunları ifade etti:

"Nitelikli işler yapmayı ve yerlileşme oranımızı yükselterek ülke savunma sanayimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. 2018'deki yerlilik oranlarımıza baktığımızda yüzde 88 oranında malzeme bazında yerliyiz. Aynı yıl toplam 4 milyar 396 milyon sipariş aldık ve 2 bin 459 firmayla çalıştık. Bu firmaların yüzde 74'ü milli ve yerli firmalardır. Herkesle çalışıyoruz ama gizlilik açısından önem teşkil eden 169 kalite onaylı firmamız var. Tedarik direktörlüğünün tedarikçi portalında adım adım başvuru yönlendirmeleri yapılıyor. Roket-füze sistemleri, hassas güdümlü füze ve mühimmatlar, balistik koruma sistemleri, test ekipmanları, silah sistemleri yazılımı ve hava-kara savunma sistemleri, kimya gibi alanlarda faaliyet gösteren tedarikçiler ile çalışıyoruz."

ESO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu da gerçekleştirdikleri Tedarikçi Günleri ile hem Eskişehir hem de Türkiye sanayisine katkı sağlayacaklarını belirterek, Eskişehir'de nitelikli ve teknolojik ürünler ortaya çıkartmak istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Roketsan mühendisleri ve teknisyenleri ile Eskişehirli iş insanları ikili görüşmelerde bulundu.

Kaynak: AA