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Türkiye'nin Şansı "Milli Piyango"da yeni dönem başladı

Milyonların favori şans oyunları Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper Loto ve yeni Kazı Kazan oyunları artık yepyeni oyun deneyimleriyle bayilerde ve millipiyangoonline.com'da.

Türkiye'nin Şansı
02.08.2020 00:27 | Son Güncelleme: 02.08.2020 00:27
Milyonların favori şans oyunları Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper Loto ve yeni Kazı Kazan oyunları artık yepyeni oyun deneyimleriyle bayilerde ve millipiyangoonline.com'da.

Sisal Şans ile birlikte yenilenen "Türkiye'nin Şansı Milli Piyango" bilinçli oyun politikasını benimseyerek ve ürün gamına yepyeni oyunlar kazandırarak, bambaşka bir oyun deneyimi yaşatmayı hedefliyor. 

Artık;hem bayilerde, hem Milli Piyango Online üzerinden, hem Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden de oynanabilecek oyunlar "çılgın ikramiyelerle" geliyor.Milli Piyango'nun yeni internet sitesi "millipiyangoonline.com" ve mobil uygulaması "Milli Piyango Şans Oyunları" uygulaması ile kullanıcılar diledikleri zaman, diledikleri yerden;hem Milli Piyango biletleri satın alabilecek,hem Sayısal Loto, Süper Loto oynayarak kazanma şansını artırabilecek,hem de 15'ten fazla Kazı Kazan oyunu ile eğlencenin tadına varabilecek. Yepyeni oyun deneyimi çılgın ikramiyelerle geliyorYeni kuponlarıyla ve oynama sistemiyle ikramiyeler rekor kırmaya geliyor. Yenilenen oyun sistemi ve daha önce görülmemiş büyüklükteki ikramiyeleriyle Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto'da 90 numaradan 6 tanesi seçilerek oynanacak. Oyunseverler çoklu çekiliş seçeneğiyle birden fazla çekiliş için oynayabilecekler. Milli Piyango'nun yeni dönemdeki tüm oyunlarında ikramiye oranları arttı. 2 Ağustos Pazar günü yapılacak olan Süper Loto çekilişinde ikramiye "tam 25 Milyon TL" olarak belirlendi. Yine artan ikramiye oranı Sayısal Loto'da da geçerli. Yeni dönemde Çılgın Sayısal Loto olarak devam edecek olan Sayısal Loto'nun 3 Ağustos Pazartesi günü yapılacak olan çekilişinin ikramiye tutarı ise "tam 50 Milyon TL" olacak.Yepyeni oyun deneyim yaşatacağını belirten Milli Piyango'nun Sayısal Loto ve Süper Loto oyunlarında 2 numarayı doğru tahmin edenler de kazanacak. Canlı Çekilişler hem İnternet Sitesinde hem Milli Piyango TV YouTube kanalında1 Ağustos'tan itibaren yepyeni değişikliklerden birisi de son teknoloji kullanılarak noter eşliğinde gerçekleşecek olan çekilişler canlı olarak hem "millipiyangoonline.com" hem de YouTube kanalı "Milli Piyano TV"de yayınlanacak.Sayısal Loto ve Süper Lotoda artık haftanın 3 Günü Çekiliş var Yenilenen oyun deneyimleriyle Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto artık haftanın 3 günü çekilecek. Çılgın Sayısal Loto her Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi çekilecek Süper Loto ise her Salı, Perşembe ve Pazar günü oyun severleriyle buluşacak. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin 250 Milyon TL'ye kadar çıkması bekleniyor. Türkiye'nin şansı Milli Piyango ise geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de her zamanki çekiliş günlerinde çekilecek. Online'a Özel Kazı Kazan Oyunları – 1.2 Milyon TL ortalama Büyük İkramiye!"Anında Oyna, Anında Kazan" sloganıyla sadece millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasında oyun severlerle buluşacak olan  15 yeni Kazı Kazan oyununda "1.2 Milyon TL ortalama ikramiye" verilecek.Her ay aralarına 2-3 yeni oyun katılacak olan 15 yeni online Kazı Kazan oyunu ile Türkiye'de bir ilk yaşanacak. Herkesin oyun zevkine uygun oyun bulmanın mümkün olacağı yeni Kazı Kazan online oyunları oyunculara yepyeni bir deneyim yaşatacak.Anında 7/24 Para Gönderme ve Çekme Olanağı!

Oyuncular artık Milli Piyango online hesaplarına kolayca para yatırarak diledikleri bileti satın alabilecekler. Birçok bankanın internet, mobil, ATM ve çağrı merkezi kanallarından herhangi birini kullanarak EFT ya da Havale yöntemleriyle hesaplarına kolayca para yatırabilecekler. Ayrıca biletlerinden kazandıkları tutarlardan çekmek istedikleri tutarları anlaşmalı bankalardaki hesaplarına gerçek zamanlı çekebilecekler.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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