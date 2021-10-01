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Türkiye'nin önde gelen enerji şirketi Uludağ Elektrik, İngilizlere satıldı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Türkiye'nin önde gelen enerji şirketi Uludağ Elektrik, İngilizlere satıldı

Onursal Başkanlığı'nı Nihat Özdemir'in yaptığı Limak, Uludağ Elektrik'teki paylarını satmak için İngilizlerle sözleşme imzaladı. Hisse devrinin Rekabet Kurumu ve EPDK'nın onayının ardından gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye'nin ünlü enerji şirketinin yeni sahibi, dünyanın önde gelen sürdürülebilir altyapı yatırım fonu Actis olacak.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinin bulunduğu Uludağ bölgesinde elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Limak Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş.'nin (Uludağ Elektrik Şirketleri) tek hissedarı olan Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.'nin (Uluğ) paylarının tamamı İngiltere merkezli sürdürülebilir altyapı yatırım fonu Actis 'e satıldı.

Devir için hisse satış sözleşmesi dün Limak Yatırım ile Actis arasında imzalandı. Söz konusu hisse devrinin Rekabet Kurumu, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayları ve ilgili diğer koşulların tamamlanmasının ardından gerçekleşmesi öngörülüyor.

24 MİLYAR DOLARLIK FON

Actis'in, dünya çapında farklı ülkelerde 18 ofisi bulunuyor. Fonun kuruluşundan itibaren yatırımcılarından 24 milyar dolar büyüklüğünde fon katılımı sağladığı kaydedildi. Actis, sahip olduğu portföyüyle 40 milyonun üzerinden insana hizmet sağlarken, enerji alanına bugüne kadar 24 GW üzerinde kurulu kapasiteye sahip konumda.

"GELİRİ DİĞER PROJELERİMİZE YATIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Actis ile Uludağ Elektrik'in hisselerinin devri için yaklaşık 1 yıldan bu yana görüştüklerini söyledi. Özdemir "Yaklaşık 1 yıldan bu yana İngiliz yatırım fonu Actis ile Uludağ Elektrik'in hisselerinin devri için yaptığımız görüşmeleri tamamladık ve hisse devir sözleşmesini imzaladık. Yapılan bu anlaşmanın, özellikle altyapı yatırımlarında yabancı yatırımcıların Türkiye'nin potansiyeline olan ilgisinin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Yabancı yatırımcı için yatırım yapılacak güvenli bir liman olarak görülen ülkemiz ve sektörümüzün önümüzdeki yıllarda da büyümesini sürdürmesini bekliyoruz. Limak Şirketler Grubu olarak bu satıştan elde edeceğimiz geliri, Türkiye'de faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde yürütmeyi öngördüğümüz diğer projelerimize yatırmayı düşünüyoruz." dedi.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Haber: Türkiye'nin önde gelen enerji şirketi Uludağ Elektrik, İngilizlere satıldı - Haberler Ekonomi
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