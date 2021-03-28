Türkiye'nin Norveç zaferi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda oynadığı ilk iki maçını da kazanan A Milli Takım, gruplara harika bir başlangıç yaptı. Dün gece Norveç'i 3-0 gibi net bir skorla geçen Ay-yıldızlıların bu galibiyeti Avrupa basınında geniş yer buldu. İspanyolların dünyaca ünlü gazetesi Marca, "Türkler durdurulamaz şekilde yoluna devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri grup maçlarında ilk karşılaşmada Hollanda'yı 4-2 yenerken, dün akşam da Norveç'i 3-0'la geçti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası Elemeleri'nde grup maçlarına 2'de 2 yaparak başlayan A Milli Takım, yazın oynanacak Avrupa Şampiyonası öncesi çok olumlu sinyaller verdi. Ay-yıldızlıların harika performansı Avrupa basınında da geniş yer buldu.

"TÜRKİYE NORVEÇ'E FAZLA GELDİ"

Avrupa basını, Türkiye'nin Norveç zaferini böyle gördü:

Marca gazetesi, "Türkiye, Haaland ve Odegaardlı Norveç'i La Rosaleda'ya gömüyor." başlığını atarak, "Türkler durdurulamaz şekilde yoluna devam ediyor" yorumunu yaptı. "Türkiye, Norveç'e fazla geldi" ifadesini de kullanan gazete, A Milli Takım'ın 20 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmakta çok arzulu olduğunu gösterdiğini belirtti.

AS gazetesi de "Türkiye, Haaland ve Odegaard'ın kötü bir akşamında Norveç'i eziyor." ifadesini başlığına çıkardı. Gazete, "Türkiye baştan sona Norveç'e karşı büyük üstünlük koydu. Haaland ve Odegaard'ı izlemeye gittik ama karşımıza Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü çıktı." diye yazdı.

"TÜRKİYE, NORVEÇ'İ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ"

Algemeen Dagblad gazetesi, "Türkiye bu sefer Norveç'i küçük düşürdü" başlığını atarak, Türkiye'nin, Dünya Kupası elemelerinde ikna edici bir şekilde ikinci maçını da kazandığını aktardı.

A Milli Takım Teknik Direktör Şenol Güneş'in ekibinin Portakallar karşısında 4-2'lik galibiyetin ardından Malaga'da Norveç'i 3-0 yendiği belirtilen haberde, bu kez Burak Yılmaz'ın yerine Ozan Tufan (iki gol) ve Çağlar Söyüncü'nun Türklere galibiyeti getirenler olduğu dile getirildi.

NORVEÇ ZAFERİ BALKAN BASININDA

Sırbistan'ın spor kanallarından Sportklub'un haberinde "Türkler Norveç'i parçaladı" ifadelerine yer verilirken, Malaga'da oynanan karşılaşmada Türkiye'nin Norveç'i 3-0 mağlup ettiği aktarıldı.

Türkiye'nin elemelerin ilk maçında Hollanda'yı da 4-2 yendiği belirtilen haberde, puanını 6'ya çıkaran kırmızı-beyazlı takımın Karadağ ile aynı puana sahip olduğu ifade edildi.