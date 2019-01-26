Türkiye'nin Marul ve Taze Soğanı Beypazarı'ndan

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, Türkiye'de en çok marul ve taze soğanın Ankara'nın Beypazarı ilçesinde üretildiğini bildirdi.

Mustafa Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden itibaren yaptıkları çalışmaları odanın bilgi deposu haline gelecek arşive dönüştürdüklerini söyledi.

Bu çalışmayla ilçedeki tarım arşivini oluşturduklarını anlatan Ateş, "İlçede tarım faaliyetlerinin bilimsel gözlemlerle yapılması, verimli, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretim olması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz." dedi.

Ateş, ilçede örtü altı sebze yetiştiriciliğini artırmak için birçok çalışma içinde olduklarını ve bunun yaygınlaşması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Beypazarı 13 bin dekarda 41 bin 600 ton marul üretimi, taze soğanda da 12 bin dekar alandaki ekim ve 30 bin ton üretimle Türkiye birincisidir. İlçemiz havuçta 21 bin dekar alanda 126 bin ton üretimiyle Türkiye ikincisidir. Bunları geliştirmek ve üretimi daha da artırmak üzere çiftçimizle her zaman istişare içinde oluyoruz."

Mustafa Ateş, Çiftçi Kayıt Sistemi ile gerekli verilerin kayıt altına alındığına vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Geçen yıl çiftçilerimize toprak analizini yaptırmalarını önerdik. Bu çalışmamız, üreticimizin bugüne kadar bilinçsizce yaptığı gübreleme işini, doğru ve ekonomik şekilde yapmalarına katkı verecek. Toprak analiziyle toprağa ne kadar gübre atılacağı ortaya çıkıyor. Bu analiz sonrasında çiftçi bilinçli şekilde gübreleme yaparak ürün ya da sebze üretecek."

Kaynak: AA