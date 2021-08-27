Türkiye'nin Kabil Havalimanı kararı merak ediliyor! Ankara'nın tek şartı kendi personelini kendi korumak
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Türkiye'nin Kabil Havalimanı kararı merak ediliyor! Ankara'nın tek şartı kendi personelini kendi korumak

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi

Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması tartışmaları devam ederken, Türkiye'nin konuyla ilgili nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Taliban'ın "Güvenliği biz sağlayalım, havalimanını siz işletin" teklifine Türkiye henüz yanıt vermedi. Türkiye, kendi personelinin güvenliğini kendisi sağlamak istiyor. Ayrıca Ankara'nın kararı Afganistan'daki siyasi iklimin durgunlaşmasından sonra netlik kazanacak.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi fiili olarak ele geçirmesinin yankıları sürerken, başkent Kabil'in en kritik noktası konumunda bulunan Kabil Havalimanı'nı güvenliğinin nasıl sağlanacağı ve Türkiye'nin nasıl bir rol oynayacağı hâlâ merak ediliyor.

"GÜVENLİĞİ BİZ SAĞLAYALIM, SİZ İŞLETİN"

Kabil Havalimanı'yla ilgili bugün Türkiye cephesinden kritik açıklamalar geldi. Taliban, havalimanının güvenliğini kendilerinin sağlamaları durumunda, Türkiye'nin havalimanını işletebileceğini teklif etmesine Türk cephesinden henüz yanıt gelmedi. Bunun nedeni ise Türkiye'nin, kendi personelini kendi askeri unsurlarla korumak istemesi.

"YÖNETİM BELLİ OLDUKTAN SONRA KARAR VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde "Taliban, havalimanı işletmesini siz yapın diyor" açıklamasında bulunmuştu. Erdoğan, havalimanının korunması tartışmalarıyla ilgili olarak, "Yönetim belli olduktan sonra karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN ŞARTI KENDİ PERSONELİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Reuters haber ajansı, Kabil Havalimanı'nın işletilmesi ve korunması tartışmalarına ilişkin olarak, "Türkiye, kendi güvenliğini sağlamadan Kabil Havalimanı'na yardım etmeyecek" başlıklı bir haber servis etti.

İsimleri gizli tutulan iki Türk yetkili, Reuters'a verdikleri demeçte, "Taliban(Kentteki) Türk güvenlik varlığını kabul etmediği sürece, Türkiye'nin, Kabil Havalimanı'nın işletilmesine yardım etmeyeceğini" belirtti.

"GÜVENLİĞİ DE TÜRKİYE SAĞLAMALI"

Yetkililerden biri açıklamasında, "Operasyon teknik olarak Türkiye tarafından yapılabilir, ancak talebimiz, güvenliğin de eski asker, polis veya özel şirket elemanlarından oluşan geniş bir güvenlik ekibi aracılığıyla Türkiye tarafından sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

"TALİBAN'IN GÜVENLİĞİ SAĞLADIĞI ORTAMDA TÜRKİYE İŞLETMEYE SICAK BAKMIYOR"

Aynı yetkili ifadelerini, "Güvenliğin Taliban tarafından sağlandığı bir ortamda, Türkiye'nin havalimanını işletmesine sıcak bakmadık ve dünkü saldırılar da bunu doğruladı" şeklinde sürdürdü.

"TÜRKLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAMAZLAR"

Başka bir Türk yetkili ise, "Taliban tarafından açıklanan güvenlik önlemleri, havalimanı etrafındaki gözetleme kuleleri de dahil olmak üzere, Türk misyonunun güvenliğini sağlamak için yeterli değil" dedi.

Türkiye'nin Kabil Havalimanı kararı merak ediliyor! Ankara'nın tek şartı kendi personelini kendi korumak
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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