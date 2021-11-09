İsmail Demir: Artık önümüze yeni hedefler koymalıyız - Haberler
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İsmail Demir: Artık önümüze yeni hedefler koymalıyız

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "İnsansız kara araçları yolculuğumuz başlayalı epey oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "İnsansız kara araçları yolculuğumuz başlayalı epey oldu. Ama şunu belirtmeliyim ki; burada ilerlememizin hızını yeterli görmüyorum. Artık önümüze yeni hedefler koymalıyız" dedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.'de düzenlenen 'İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni'ne katıldı. Törende, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. arasında 'Ağır Sınıf İnsansız Kara Aracı\

İsmail Demir: Artık önümüze yeni hedefler koymalıyız

İsmail Demir: Artık önümüze yeni hedefler koymalıyız

İsmail Demir: Artık önümüze yeni hedefler koymalıyız

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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