Türkiye'nin İlk ve Tek Veri Bankası Bulutbroker

Bulutistan içinde bulut yedekleme ve dijital arşivleme odaklı veri bankası olarak hizmet veren BulutBroker, elde ettiği bilgi birikimini arttırıp, bölgesel uzmanlık merkezine dönüşmek için Bulutistan'ın partner şirketi olarak yapılandı. BulutBroker, 15 Şubat 2018'de Raffles Hotel İstanbul'da gerçekleştirdiği lansman ile sektöre ismini duyurdu.

Katılımcılar arasında yer alan D&R Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Bilal Genç, BulutBroker'ın bulut çözümleri sağlayan bir iş ortağı olduğunu belirtirken, Doğuş Yayın Grubu Teknolojik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Barış Özbey ise, olmazsa olmaz güvenlik ihtiyaçlarını BulutBroker'ın ölçeklenebilir bir şekilde çözdüğünü ifade etti.