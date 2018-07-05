Türkiye'nin İkinci Büyük Kanyonu Şahinkaya Turistlerin Yeni Gözdesi Oldu

Kızılırmak Nehri üzerindeki göz kamaştıran Şahinkaya Kanyonu, yerli ve yabancı turistler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Özellikle gençlerin gözbebeği haline gelen kanyonda turistler, doğa yürüyüşü, kano, tekne turu ve kamp yaparak eşsiz güzelliğin tadını çıkarıyor.

TARİHİ HİTİT DÖNEMİNE KADAR DAYANIYOR

Türkiye'de çok az sayıda bulunan kanyon için, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye turizm yatırımları gerçekleştiriliyor. Son olarak tekne turları ile ün salan kanyona, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Samsunum-3 gemisi konuşlandırıldı. Ayrıca turizm bölgesi ilan edilerek yerli ve yabancı turistlerin kısa sürede dikkatini çekmeyi başaran kanyonun, Hitit dönemine kadar dayandığı ve kanyonun altında eski bir şehrin bulunduğu iddia ediliyor.

TURİSTLERİ BÜYÜLÜYOR

Şahinkaya Kanyonu'na şehir dışından gelen vatandaşlar, "Buraya ilk kez geliyoruz. Gerçekten Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri. Karadeniz'e gelindiğinde mutlaka görülmesi ve ziyaret edilmesi gereken bir yer. Doğası mükemmel ve büyüleyici. Kanyonda tekne turları yaparak bol bol fotoğraf çektik. Çok iyi vakit geçirdik. Herkese tavsiye ederiz. Mutlaka herkes gelmeli" dediler.