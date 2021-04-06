Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu
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Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu

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Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu

Dünyanın ve Türkiye'nin en zenginleri listesi açıklandı. Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, 177 milyar dolarlık servetiyle dünyada ilk sırada yer alırken, Türkiye'de ise Murat Ülker 6,3 milyar dolarlık servetiyle birinci oldu. Türkiye'de listede ikinci sırada 4,4 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer alırken, Rahmi Koç'un listede 5. sırada yer alması dikkat çekti. Öte yandan Türkiye'de dolar milyarderi sayısı son bir yılda yüzde 4 artışla 27'e ulaştı.

ABD merkezli Forbes dergisi, 2021 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Dünyada zirvede 177 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un CEO'su Jeff Bezos yer aldı. Pandemi nedeniyle dünya ekonomisinin ağır bir kriz yaşadığı bir dönemde Bezos servetini 113 milyar dolardan 177 milyar dolara yükseltmiş oldu.

Türkiye'nin en zenginleri listesi yayımlandı! Listede Murat Ülker ilk sırada yer aldı
Amazon'un CEO'su Jeff Bezos.

MURAT ÜLKER DÜNYADA DA 421. SIRADA YER ALDI

Türkiye'de ise Murat Ülker, 6,3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. 2020 yılına göre servetini yüzde 46,5 artıran Ülker, dünyada da 421. sırada yer aldı. Ülker, geçen sene dünyada 414. sıradaydı.

Türkiye'nin en zenginleri listesi yayımlandı! Listede Murat Ülker ilk sırada yer aldı
Murat Ülker.

İKİNCİ SIRADA İSE ERMAN ILICAK BULUNUYOR

Türkiye'de listede ikinci sırada 4,4 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer aldı. 2020'ye göre servetini yüzde 41,9 artıran Ilıcak, dünyada 655 sırada yer aldı ve dünyanın en zengin ilk 1000 kişisi arasına giren iki Türk zenginden biri oldu.

Türkiye'nin en zengin ilk 10 kişisinin serveti, 29,8 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin en zenginleri listesi yayımlandı! Listede Murat Ülker ilk sırada yer aldı
Erman Ilıcak.

TÜRKİYE'DE MİLYARDER SAYISI 27'YE YÜKSELDİ

Forbes'a göre, dünyada geçen sene 2 bin 95 olan dolar milyarderi sayısı, 2021'de yaklaşık üçte birlik artışla 2 bin 755'e yükseldi. Türkiye'de de dolar milyarderi sayısı 23'ten 27'ye yükseldi.

ABD İLK SIRADA, ÇİN İKİNCİ

ABD, 724 kişiyle en çok dolar milyarderine sahip ülke konumunu sürdürdü. ABD'de milyarderlerin serveti son bir yılda 1,5 trilyon dolar artışla 4,4 trilyon dolara ulaştı.

Çin ise 626 milyarder ve toplam 2,5 trilyon dolarlık servetle ikinci sırada yer aldı. Çinli milyarderlerin serveti bir yılda 1,3 trilyon dolar artış kaydetti. Çin'in en zengini ise, 68,9 milyar dolarlık servetiyle Zhong Shanshan oldu.

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