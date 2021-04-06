Türkiye'nin en zenginleri kim? 2021 Türkiye zenginler listesi!
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Türkiye'nin en zenginleri kim? 2021 Türkiye zenginler listesi!

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Türkiye'nin en zenginleri kim? 2021 Türkiye zenginler listesi!

Dünyanın ve Türkiye'nin en zenginleri listesi açıklandı. Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, 177 milyar dolarlık servetiyle dünyada ilk sırada yer alırken, Türkiye'de en zenginlerim kim olduğu merak edildi.

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ABD merkezli Forbes dergisi, 2021 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Dünyada zirvede 177 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un CEO'su Jeff Bezos yer aldı. Peki, Türkiye'nin en zenginleri kim? 2021 Türkiye zenginler listesi!

MURAT ÜLKER DÜNYADA DA 421. SIRADA YER ALDI

Türkiye'de ise Murat Ülker, 6,3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. 2020 yılına göre servetini yüzde 46,5 artıran Ülker, dünyada da 421. sırada yer aldı. Ülker, geçen sene dünyada 414. sıradaydı.

İKİNCİ SIRADA İSE ERMAN ILICAK BULUNUYOR

Türkiye'de listede ikinci sırada 4,4 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer aldı. 2020'ye göre servetini yüzde 41,9 artıran Ilıcak, dünyada 655. sırada yer aldı ve dünyanın en zengin ilk 1000 kişisi arasına giren iki Türk zenginden biri oldu. Listenin 3. sırasında Ferit Şahenk, 4. sırasında Filiz Şahenk, 5. sırasında Sevim Arsel, Sezai Bacaksız, Rahmi Koç ve Nihat Özdemir yer aldı. Öte yandan listenin 6. sırasında Mustafa Küçük, 7. sırasında ise İbrahim Erdemoğlu bulunuyor.

Türkiye'nin en zenginleri kim? 2021 Türkiye zenginler listesi!

TÜRKİYE'DE MİLYARDER SAYISI 27'YE YÜKSELDİ.

Forbes'a göre, dünyada geçen sene 2 bin 95 olan dolar milyarderi sayısı, 2021'de yaklaşık üçte birlik artışla 2 bin 755'e yükseldi. Türkiye'de de dolar milyarderi sayısı 23'ten 27'ye yükseldi.

ABD İLK SIRADA, ÇİN İKİNCİ

ABD, 724 kişiyle en çok dolar milyarderine sahip ülke konumunu sürdürdü. ABD'de milyarderlerin serveti son bir yılda 1,5 trilyon dolar artışla 4,4 trilyon dolara ulaştı.

Çin ise 626 milyarder ve toplam 2,5 trilyon dolarlık servetle ikinci sırada yer aldı. Çinli milyarderlerin serveti bir yılda 1,3 trilyon dolar artış kaydetti. Çin'in en zengini ise, 68,9 milyar dolarlık servetiyle Zhong Shanshan oldu.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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