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Türkiye'nin en yüksek barajının yapımında 220 metreye ulaşıldı

Tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği bakımından Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı.

Türkiye'nin en yüksek barajının yapımında 220 metreye ulaşıldı
25.07.2020 09:39 | Son Güncelleme: 25.07.2020 15:46

Tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği bakımından Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı. Son 55 metrenin kaldığı gövdede çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı. Baraj inşaatında çalışmalar kesintisiz 24 saat sürerken, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü tarafından son görüntüler paylaşıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) Projesi gövde yüksekli 220 metreye ulaştı. Dökülen gövde beton miktarı ise 3 Milyon 322 bin metreküp seviyesinde olduğu açıklandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES) Projesi'nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarının hız kesmeden devam ediyor. DSİ 26 Bölge Müdürlüğü son verileri ve görüntüleri paylaştı. Tamamlandığında ülkemizin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'nda gövde 220 metre yüksekliğe ulaşıldı. Dökülen gövde beton miktarı ise 3 Milyon 322 bin metreküp seviyeye ulaştı. Yusufeli Barajı temelden yüksekliği 275 m olup, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Ülkemizin birinci, Dünyanın üçüncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, tesisin kurulu gücü 558 MW olup; yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kWh/yıl' olarak ifade edildi.

Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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