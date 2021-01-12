Türkiye'nin en kaliteli petrolü bu Bayıryüzü köyünden çıkarılıyor
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Türkiye'nin en kaliteli petrolü bu Bayıryüzü köyünden çıkarılıyor

12.01.2021 16:50 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:08

Türkiye'nin en kaliteli petrolü Siirt Eruh'taki Bayıryüzü köyünden çıkarılıyor. 2 bin 500 metre derinlikteki 12 kuyudan çıkarılan petrol, Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor.

Siirt'in Eruh ilçe sınırları içerisinde yer alan ve Türkiye'nin en kaliteli petrolünün çıkarıldığı Bayıryüzü köyünde şu ana kadar 12 kuyudan petrol çıkarıldı.

Türkiye'nin en kaliteli petrolünün Eruh ilçesinde üretilmesinin, bölgenin sosyo-ekonomik yapısına önemli bir katma değer sağladığını belirten Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kuyulardan çıkan petrolün Türkiye ekonomisine katkı sağladığını dile getirdi.

Türkiye'nin en kaliteli petrolü bu Bayıryüzü köyünden çıkarılıyor

"2 BİN 500 METRE DERİNLİKTEN ÇIKARILIYOR"

Vali Hacıbektaşoğlu, "İlçemizde petrol arama sahasında petrol rezerv miktarı ve saha geliştirme çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 2 bin 500 metre derinlikten çıkarılan ham petrol son derece kaliteli, çıkan petrol tankerlerle Batman TPAO'ya taşınıp işleniyor. Petrol arama kuyularında 80 personel çalışmaktadır. Çıkarılan petrolün ekonomiye katkısı her geçen gün büyüyor" dedi.

Türkiye'nin en kaliteli petrolü bu Bayıryüzü köyünden çıkarılıyor
Türkiye'nin en kaliteli petrolü bu Bayıryüzü köyünden çıkarılıyor
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