"Türkiye'nin En İyi Bankası" seçilen Akbank'a, "Finansal Kapsayıcılık Ödülü"

Akbank, EMEA Finance Avrupa Bankacılık Ödülleri kapsamında "Türkiye'nin En İyi Bankası" seçilirken, Orta ve Doğu Avrupa ile Bağımsız Devletler Topluluğu bölgelerinin "Finansal Kapsayıcılık Ödülü"nün de sahibi oldu.

Akbank, EMEA Finance Avrupa Bankacılık Ödülleri kapsamında "Türkiye'nin En İyi Bankası" seçilirken, Orta ve Doğu Avrupa ile Bağımsız Devletler Topluluğu bölgelerinin "Finansal Kapsayıcılık Ödülü"nün de sahibi oldu.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, EMEA Finance tarafından 10'uncusu düzenlenen "Europe Banking Awards - Avrupa Bankacılık Ödülleri" kapsamında salgın sürecinin getirdiği zorluklar, değişen çalışma ortamı ve öngörülemez koşullara karşı proaktif davranarak müşterilerine ve toplumlarına destek olan finans kuruluşları ödüllendirildi.

Bu yıl da "Türkiye'nin En İyi Bankası" seçilen Akbank, finansal kaynaklara erişimi kısıtlı kesimler için ortaya koyduğu ürün ve hizmetlerle de Orta ve Doğu Avrupa ile Bağımsız Devletler Topluluğu bölgelerinin "Finansal Kapsayıcılık Ödülü"ne layık görüldü.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, sektör açısından da bir operasyonel test olan salgın sürecinde müşterilerin ve toplumun her türlü ihtiyacı için destek olmaya devam ettiklerini belirtti.

Üstelik bu zorlu koşullara rağmen yenilikçi çalışmalara devam ederek sektöre öncülük edecek ürün ve hizmetler sunmayı da sürdürdüklerinin altını çizen Binbaşgil, "Bütün bu çalışmalarımızın sonucunda EMEA Finance tarafından bir kez daha 'Türkiye'nin En İyi Bankası' seçilmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Finansal kapsayıcılık, sürdürülebilirlik stratejimizin önemli bir odağı"

Binbaşgil, EMEA Finance Avrupa Bankacılık Ödülleri'nde bu yıl Akbank'ın "Finansal Kapsayıcılık Ödülü" de kazandığını hatırlatarak, böylesi önemli bir konuda ödüle layık görüldükleri için gurur duyduklarını belirtti.

Finans sektörünün kapsayıcı olmasının, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin sürdürülebilir kalkınmasını sağlama konusunda çok önemli olduğuna inandıklarını vurgulayan Binbaşgil, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geleceğine ve barındırdığı potansiyele inanan bir banka olarak finansal kapsayıcılığının artmasına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Finansal kapsayıcılık, sürdürülebilirlik stratejimizin de önemli bir odağı. Bu bağlamda finansal kapsayıcılığı iş modelimizin de bir parçası haline getirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dijital ve yenilikçi hizmet sunmak kadar bu ürün ve hizmetlerimizi geliştirerek yaygınlaştırmayı da önemsiyoruz. Bu kapsamda, sürdürülebilirlikle ilgili bankamız için koyduğumuz uzun vadeli hedefler arasında, 2030 yılına kadar finansal açıdan güçlendirdiğimiz kişi sayısını artırmak da var.

Bankacılıkta yeni bir dönemi başlatan uzaktan müşteri olma uygulamasıyla da banka müşteri olmak ve finansal sisteme entegrasyon kolaylaşırken, biz de müşterilerimize sunduğumuz kusursuz hizmetle finansal kapsayıcılığın daha da geliştirilmesini hedefliyoruz. Bu vesileyle bizi daima ileriye taşıyan ve en iyiyi yapmaya teşvik eden müşterilerimize, hissedarlarımıza ve bankamızı başarıdan başarıya taşıyan çalışanlarımıza gönülden teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci