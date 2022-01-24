Yok böyle ücret! Türkiye'nin en çok kazanan espor oyuncusunun geliri dudak uçuklattı

Xantares kullanıcı adlı profesyonel espor oyuncusu İsmailcan Dörtkardeş, Türkiye'nin en çok kazanan espor oyuncusu olarak yer alıyor. Türk oyuncunun kariyeri boyunca turnuvalardan kazandığı para dudak uçuklattı.

Esportsearning sitesindeki verilere göre Xantares kullanıcı adlı espor oyuncusu İsmailcan Dörtkardeş, yüz binlerce dolar kazanarak Türkiye'nin en çok kazanan espor oyuncusu olarak yer alıyor.

TOPLAM KAZANCI 385 BİN DOLAR

İsmailcan "Xantares" Dörtkardeş, sekiz yıllık turnuva geçmişinde katıldığı toplam 130 turnuvadan 385 bin dolar kazanarak Türkiye'nin turnuvalardan en çok kazanan espor oyuncusu olmuştur. Dünya sıralamasında ise 418. sırada yer alıyor.

TEK TURNUVADAN 60 BİN DOLAR İLE AYRILDI

İsmailcan, 2018 ve 2020 yıllarında katıldığı Counter Strike: Global Offensive turnuvalarda toplam yıllık kazancı 100 bin doları geçti. Profesyonel espor oyuncusu 2018 yılında 106 bin dolar kazanırken, 2020 yılında ise 113 bin dolar kazandı. Ayrıca, Xantares'in tek bir turnuvadan aldığı en büyük nakit ödülü ise 2018 yılında WESG 2017'yi ikinci sırada bitirerek 60 bin dolar ile ayrıldı.

KATILDIĞI İLK TURNUVADAN 25 DOLAR KAZANDI

İsmailcan'ın 2013 yılında katıldığı dört adet Counter Strike: Global Offensive turnuvalarının hepsinde birincilik elde ederek toplamda 210 dolar kazandı. İki yıl sonra turnuvalara geri dönen İsmailcan, katıldığı 12 turnuvadan birincilik ve ikincilik sırasında yer alarak 2000 dolar kazandı.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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