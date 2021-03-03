Türkiye'nin "en büyük" canlı hayvan pazarı cumartesi günleri kurulacak

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Türkiye'nin "en büyük" canlı hayvan pazarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yeni normalleşme sürecinde cumartesi günleri kurulmasına karar verildi.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, AA muhabirine, yeni normalleşme sürecinde cumartesi günleri hafta sonu kısıtlamasının kaldırılması dolayısıyla bu kararı aldıklarını söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Sivas Valiliğinin almış olduğu karar doğrultusunda cumartesi günleri kurulan canlı hayvan pazarının yaklaşık 3 aydır perşembe günleri kurulduğunu anımsatan Oğuz, "Sivas'ta cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından üreticilerimizin de talepleri doğrultusunda canlı hayvan pazarını yeniden cumartesi günleri kurmaya karar verdik." dedi.

Kovid-19 ile mücadelede maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının çok önemli olduğunu vurgulayan Oğuz, "Vatandaşlardan beklentimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları. Canlı hayvan pazarımızda bununla ilgili denetimler aralıksız devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş