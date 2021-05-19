Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinde şampiyonluk kutlaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinde şampiyonluk kutlaması

Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinde şampiyonluk kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Artvin'de Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli önünde kutladı.

Artvin'de Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli önünde kutladı.

Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonu olmasıyla birlikte Türkiye'nin birçok ilinde taraftarlar evlerinden çıkarak kutlamalar yaptı. Artvin Beşiktaşlılar Derneği organizasyonunda, siyah-beyazlı taraftarlar Çayağzı Mahallesi'nde bir araya geldi. Araçlarına astıkları Beşiktaş bayraklarıyla uzun araç konvoyu oluşturan siyah-beyazlı taraftarlar, kornolar eşliğinde şehir turu attılar.

Daha sonra Artvin'de bulunan Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin yolunu tutan taraftarlar kutlamalara burada devam etti. Dev Atatürk heykelinin önünde meşale yakıp, tezahürat yapan taraftar, takımlarının şampiyonluklarını doyasıya kutladı.

(Adem Güngör/ İHA)

Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinde şampiyonluk kutlaması
Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinde şampiyonluk kutlaması
Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinde şampiyonluk kutlaması
Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinde şampiyonluk kutlaması
Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinde şampiyonluk kutlaması
Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinde şampiyonluk kutlaması
Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinde şampiyonluk kutlaması
Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinde şampiyonluk kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Akaretler'de ortalık savaş alanına döndü! Beşiktaş taraftarı ile polis arasında büyük bir arbede yaşandı
Akaretler'de ortalık savaş alanına döndü! Beşiktaş taraftarı ile polis arasında büyük bir arbede yaşandı
Kartal çifte kupayla gövde gösterisi yapıyor! Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları başladı
Kartal çifte kupayla gövde gösterisi yapıyor! Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları başladı
Kulüpler Birliği yabancı futbolcu sayısının 14 olması talebini TFF'ye iletti
Kulüpler Birliği yabancı futbolcu sayısının 14 olması talebini TFF'ye iletti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdullah Gül Muharrem İnce Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Pınar Altuğ Şeyma Subaşı Necati Şaşmaz
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Töre Hakan Arslan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinde şampiyonluk kutlaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 21:38:38. #1.14#

title