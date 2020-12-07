Türkiye'nin elma deposunda son hasat yapıldı
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Türkiye'nin elma deposunda son hasat yapıldı

07.12.2020 11:36 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:20

- Türkiye'nin elma deposunda son hasat yapıldı Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: "Elma bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü" Türkiye'de elma üretiminin yüzde 16'sını tek başına karşılayan Karaman'da, mevsimin son elma hasadı yapıldı.

- Türkiye'nin elma deposunda son hasat yapıldı

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: "Elma bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü"

KARAMAN - Türkiye'de elma üretiminin yüzde 16'sını tek başına karşılayan Karaman'da, mevsimin son elma hasadı yapıldı.

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, 12 milyonu bulan ağaç sayısıyla Karaman'ın Türkiye'de birinci, elma üretimde ise ilk üç il arasında yer aldığını söyledi. Bayram, dokuzuncu ayda başlayan elma hasadının Aralık ayı başı itibarıyla bittiğini belirterek, "Karaman'da bu yıl 500 bin tonluk çok güzel bir rekolte var. Üretici açısından güzel bir yıl geçmesine karşın sorunlar hiç bitmiyor. Şuanda Karaman'daki soğuk hava depolarında 160 bin ton civarında elma bulunmakta. Bu elmalar vatandaşın sofralarını süslemek için satılıyor ve pazarlanıyor. Bu yıl müstahsil elmasını güzel fiyatlara sattı" dedi.

"Elmayı alan tüccarında desteğe ihtiyacı var"

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Karaman'da bu yıl elmanın kilo satış fiyatının 1.5 ile 2.5 lira arasında olduğunu belirterek, "Burada müstahsilin iyi fiyata elmasını satması kadar soğuk havaya koyan ve satın alan tüccarında güzel ve sıkıntı yaşamadan pazarlaması gerekiyor ki, düzenli bir şekilde üreticiye zamanında parasını ödesin. 2021 yılının Mart ve Nisan ayına kadar Karaman'dan İstanbul başta olmak üzere birçok şehre elma satışı olacak. Elma pazarlanırken ülkemizde bazı sorunlar yaşanıyor. Bugünkü verilere göre, Türkiye'de yılda 3.5 milyon ton civarında elma üretilirken, bunun sadece 300 bin tonu ihraç edilebiliyor. Devletimizden ihracatla ilgili elmada teşvikler bekliyoruz. 2009 ve 2010 yılları arasında elmaya 50 dolar teşvik verilmiş ve bir hareket gelmişti. Bu yıl Hindistan'dan Dubai ve Tayland'a kadar elma gönderiyoruz. Bunun daha da artması için pazarların geliştirilmesiyle ilgili çalışmaların yapılması gerekiyor. Mısır güzel bir pazar iken, Irak'ta sıkıntılar yaşanıyor. Elmada dış pazar canlandıkça tüccarımız başta olmak üzere herkes emeğinin karşılığını alacaktır" diye konuştu.

Türkiye'nin elma deposunda son hasat yapıldı
Türkiye'nin elma deposunda son hasat yapıldı
Türkiye'nin elma deposunda son hasat yapıldı
Türkiye'nin elma deposunda son hasat yapıldı
Türkiye'nin elma deposunda son hasat yapıldı
Türkiye'nin elma deposunda son hasat yapıldı
Türkiye'nin elma deposunda son hasat yapıldı
Türkiye'nin elma deposunda son hasat yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI

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