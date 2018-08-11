Yeni TV Kanalı EKOTÜRK, 15 Ekim'de Yayın Hayatına Başlıyor

Kuruculuğunu Cengiz Özdemir'in yaptığı ve sloganı ' 'Türkiye'nin ekonomi ekranı'' olan EKOTÜRK adlı ekonomi kanalı 15 Ekim'de yayın hayatına başlıyor.

"TÜRKİYE'NİN EKONOMİ EKRANI"

Cengiz Özdemir, kurucusu olduğu yeni ekonomi kanalını hayata geçiriyor. Yeni kanalın sloganı ''Türkiye'nin ekonomi ekranı'' olarak belirlendi.

Cengiz Özdemir

MODERN STÜDYOLARI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Ortaköy'de One Ortaköy binasında yayın hayatına başlayacak olan EKOTÜRK modern ve son teknoloji ile donatılmış stüdyoları ile dikkat çekiyor.

Cengiz Özdemir EKOTÜRK'ün yayın hayatına başlamasını şöyle duyurdu;