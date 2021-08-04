Türkiye'nin de artık Jordan'ı var! Ömer Faruk, NBA'deki ilk maçında Lakers'ı tek başına dağıttı

Ömer Faruk Yurtseven, Miami Heat formasıyla NBA Summer League'de ilk maçına çıktı. Los Angeles Lakers gibi güçlü bir rakibe karşı ilk sınavını veren Ömer Faruk, 27 sayı, 19 ribaunt, 2 asist, 1 blokla parkeye damga vurdu. Sahanın yıldızı olan Ömer Faruk'un performansı, NBA dünyasında en çok konuşulan konular arasında. Ömer Faruk'a, 'Türk Jordan' benzetmesi yapıldı.