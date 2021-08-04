Türkiye'nin de artık Jordan'ı var! Ömer Faruk, NBA'deki ilk maçında Lakers'ı tek başına dağıttı
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Türkiye'nin de artık Jordan'ı var! Ömer Faruk, NBA'deki ilk maçında Lakers'ı tek başına dağıttı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Ömer Faruk Yurtseven, Miami Heat formasıyla NBA Summer League'de ilk maçına çıktı. Los Angeles Lakers gibi güçlü bir rakibe karşı ilk sınavını veren Ömer Faruk, 27 sayı, 19 ribaunt, 2 asist, 1 blokla parkeye damga vurdu. Sahanın yıldızı olan Ömer Faruk'un performansı, NBA dünyasında en çok konuşulan konular arasında. Ömer Faruk'a, 'Türk Jordan' benzetmesi yapıldı.

Los Angeles Lakers ve Miami Heat Summer League'de karşı karşıya geldi. Lakers forması giyen milli oyuncumuz Ömer Faruk Yurtseven, takımının rakibini 80-78 mağlup ettiği maçta sahaya damga vurdu.

ALTÜSTÜ ETTİ

Heat'te Ömer Yurtseven 27 sayı, 19 ribaund 2 asist ve 1 blok ile oynarken maçın yıldızı oldu. Yurtseven, 8/13 ikilik, 3/7 üçlük ve 2/4 serbest atış isabet oranları buldu. Ömer yarım saatten fazla bir süre sahada tutuldu.

Türkiye'nin de artık Jordan'ı var! Ömer Faruk, NBA'deki ilk maçında Lakers'a karşı inanılmaz işler yaptı

JORDAN İSTATİSTİKLERİ

NBA keşifçilerinin dikkatle izlediği maçlarda Ömer Faruk'un böyle bir istatistik yakalaması dikkat çekti. Basketbol forumlarında Ömer Faruk için 'Türk Jordan' benzetmesi yapıldı.

Türkiye'nin de artık Jordan'ı var! Ömer Faruk, NBA'deki ilk maçında Lakers'ı tek başına dağıttı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Türkiye'nin de artık Jordan'ı var! Ömer Faruk, NBA'deki ilk maçında Lakers'ı tek başına dağıttı - Haberler Spor
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