Türkiye'nin çiçek ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan Yalova'da Öğretmenler Günü yoğunluğu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin çiçek ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan Yalova'da Öğretmenler Günü yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Türkiye'nin çiçek ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan Yalova'da Öğretmenler Günü yoğunluğu

Türkiye'nin canlı çiçek ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan Yalova'da çiçekçilerde Öğretmenler Günü yoğunluğu başladı.

YALOVA (İHA) - Türkiye'nin canlı çiçek ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan Yalova'da çiçekçilerde Öğretmenler Günü yoğunluğu başladı.

Yalova'da yetiştirilen canlı çiçekler, Türkiye'nin çok sayıda park ve bahçelerin yanı sıra evleri de süslüyor. Altınova ilçesinde bulunan seralarda yetişen çiçekler, Türkiye'nin çiçek ihtiyacının yüzde 60'ını karşılıyor. İlin önemli gelir kapısı olan çiçekçilikten on binlerce aile geçimini sağlıyor. Üreticiler seralarda yetiştirdikleri çiçekleri market ve dükkanlara toptan satıyor. Çok sayıda çiçek serasının bulunduğu Yalova'da çiçekçiler sezonda milyonlarca çiçek satışı yapıyor. Yaklaşan Öğretmenler Günü öncesi ise çiçekçiler gelen yoğun talepleri karşılamak için çalışıyor.

30 yıldır çiçek üretimi yapan Ziraat Teknikeri Hüseyin Aysan, "Türkiye'nin çiçek üretiminin yüzde 60'ını Yalova karşılıyor. İlimiz çiçek üretiminde bir numara. Biz burada seralarda yaz ve kış çiçekleri yetiştiriyoruz. Yaklaşan Öğretmenler Günü öncesi yoğun talep var. Bunları karşılamaya çalışıyoruz. Biz burada toptan üretim ve satış yapıyoruz. Sadece benim milyon adet satışım oluyor" dedi. - YALOVA

Türkiye'nin çiçek ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan Yalova'da Öğretmenler Günü yoğunluğu

Türkiye'nin çiçek ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan Yalova'da Öğretmenler Günü yoğunluğu

Türkiye'nin çiçek ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan Yalova'da Öğretmenler Günü yoğunluğu

Türkiye'nin çiçek ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan Yalova'da Öğretmenler Günü yoğunluğu

Türkiye'nin çiçek ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan Yalova'da Öğretmenler Günü yoğunluğu

Türkiye'nin çiçek ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan Yalova'da Öğretmenler Günü yoğunluğu

Türkiye'nin çiçek ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan Yalova'da Öğretmenler Günü yoğunluğu

Türkiye'nin çiçek ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan Yalova'da Öğretmenler Günü yoğunluğu

Türkiye'nin çiçek ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan Yalova'da Öğretmenler Günü yoğunluğu

Türk üreticisini yıkan haber! Rusya, Türkiye'den nar ve biber ithalatını durdurdu

Türk üreticisini yıkan haber! Rusya, Türkiye'den nar ve biber ithalatını durdurdu

 8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title