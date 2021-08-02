Türkiye'nin buğday ambarında hasat başladı
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Türkiye'nin buğday ambarında hasat başladı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin buğday ambarında hasat başladı Türkiye'nin buğday ambarı Sivas'ta buğday hasadı başladı, Sivas Valisi Salih Ayhan da biçerdöverin direksiyonuna geçerek buğday hasat etti Türkiye'nin buğday ambarı Sivas'ta buğday hasadı başladı, Sivas Valisi Salih Ayhan da biçerdöverin...

Türkiye'nin buğday ambarında hasat başladı

Türkiye'nin buğday ambarı Sivas'ta buğday hasadı başladı, Sivas Valisi Salih Ayhan da biçerdöverin direksiyonuna geçerek buğday hasat etti

SİVAS - Türkiye'nin buğday ambarı Sivas'ta buğday hasadı başladı, Sivas Valisi Salih Ayhan da biçerdöverin direksiyonuna geçerek buğday hasat etti.

Buğday üretiminde önemli bir yere sahip olan Sivas'ta buğday hasadı başladı. Sivas Valisi Salih Ayhan kent merkezine bağlı Aşağıyıldızlı köyünde Semih Akın Hacıalibeyoğlu'na ait 300 dekar alanda düzenlenen buğday hasadına katıldı. Vali Ayhan'a İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ da eşlik etti. Vali Salih Ayhan, çiftçiyle bir süre sohbet edip bilgi aldıktan sonra biçerdöverin direksiyonuna geçerek buğday hasat etti. Hasadın ardından açıklamalarda bulunan Vali Ayhan kuraklık, yetersiz yağış ve mevsimsel değişikliklerden dolayı buğday da istenilen ürünün alınamadığını söyledi.

Kuraklık rekolteyi etkiledi

Vali Ayhan, bu sene ciddi manada kuraklığın olduğunu söyleyerek, " Bugün Sivas'ımızın değer üreten çalışkan bir çiftçimizin tarlasındayız. Hasat dönemindeyiz. Sivas ve ülkemizdeki tüm çiftçilerimize 2021 yılının bol, bereketli kazançlı bir yıl olmasını ediyorum. Bu sene ciddi manada kuraklık oldu. Yeterli miktarda yağış alınmadı. Mevsimsel değişikliklerden dolayı da 2021 yılında arzu ettiğimiz ürünü alamadık. Emek verildiği zaman çalışıldığı zaman, sulanabilir arazi olup da sulandığı zaman da bugün gördüğümüz tarla gibi ciddi manada ürün alınabiliyor" dedi.

Tarla sahibi Semih Akın Hacıalibeyoğlu, kuraklık nedeniyle herkesin ekinlerinde yüzde 50 kayıp yaşandığını belirterek, " Herkese hayırlı hasatlar. Sivas'ta şuanda hasat dönemi başlamış durumda. Arpa ve buğday hasadı yapılıyor. Şuan bulunduğumuz arazi 300 dekar bir alan. Bu sene biliyorsunuz kuraklık dolayısıyla herkesin ekinlerin maalesef yüzde 50 bir kayıpla gerçekleşiyor" diye konuştu.

Türkiye'nin buğday ambarında hasat başladı
Türkiye'nin buğday ambarında hasat başladı
Türkiye'nin buğday ambarında hasat başladı
Türkiye'nin buğday ambarında hasat başladı
Türkiye'nin buğday ambarında hasat başladı
Türkiye'nin buğday ambarında hasat başladı
Türkiye'nin buğday ambarında hasat başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit

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