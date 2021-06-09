Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası macerası
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) ile tarihinde 5. kez bu organizasyonda mücadele edecek.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) ile tarihinde 5. kez bu organizasyonda mücadele edecek.
Türkiye, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası macerasında elemeleri geçerek 5. kez finallerde boy gösterecek.
Milliler, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.
1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi.
2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.
Türk Milli Takımı, 2004'te Portekiz'de düzenlenen finallere, play-off baraj maçlarında Letonya'ya elenerek katılamadı.
Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya şanssız biçimde 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı.
Milli Takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.
Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye
A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası tarihindeki performans tablosu şöyle:
|Yıl
|Tur
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|1960
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1964
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1968
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1972
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1976
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1980
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1984
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1988
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1992
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1996
|1. Tur
|3
|0
|0
|3
|0
|5
|2000
|Çeyrek final
|4
|1
|1
|2
|3
|4
|2004
|Play-off aşamasında elendi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2008
|Yarı final
|5
|3
|0
|2
|8
|9
|2012
|Play-off aşamasında elendi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2016
|1. Tur
|3
|1
|0
|2
|2
|4
Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası macerası
Türkiye'nin, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası eleme maçları ve katıldığı finallerdeki performans tablosu şöyle:
Fransa 1960
Türkiye - Romanya: 2 - 0
Romanya - Türkiye: 3 - 0
İspanya 1964
İtalya - Türkiye: 6 - 0
Türkiye - İtalya: 0 - 1
İtalya 1968
Serbest İrlanda - Türkiye: 2 - 1
Türkiye - İspanya: 0 - 0
Türkiye - Serbest İrlanda: 2 - 1
İspanya - Türkiye: 2 - 0
Çekoslovakya - Türkiye: 3 - 0
Türkiye - Çekoslovakya: 0 - 0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-İspanya
|6
|3
|2
|1
|6
|2
|8
|2-Çekoslovakya
|6
|3
|1
|2
|8
|4
|7
|3-Serbest İrlanda
|6
|2
|1
|3
|5
|8
|5
|4-Türkiye
|6
|1
|2
|3
|3
|8
|4
Belçika 1972
Batı Almanya - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - Arnavutluk: 2 - 1
Türkiye - Batı Almanya: 0 - 3
Polonya - Türkiye: 5 - 1
Arnavutluk - Türkiye: 3 - 0
Türkiye - Polonya: 1 - 0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-Batı Almanya
|6
|4
|2
|0
|10
|2
|10
|2-Polonya
|6
|3
|0
|3
|10
|6
|6
|3-Türkiye
|6
|2
|1
|3
|5
|13
|5
|4-Arnavutluk
|6
|1
|1
|4
|6
|11
|3
Yugoslavya 1976
Türkiye - Serbest İrlanda: 1 - 1
Türkiye - İsviçre: 2 - 1
SSCB - Türkiye: 3 - 0
İsviçre - Türkiye: 1 - 1
Serbest İrlanda - Türkiye: 4 - 0
Türkiye - SSCB: 1 - 0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-SSCB
|6
|4
|0
|2
|10
|6
|8
|2-Serbest İrlanda
|6
|3
|1
|2
|11
|5
|7
|3-Türkiye
|6
|2
|2
|2
|5
|10
|6
|4-İsviçre
|6
|1
|1
|4
|6
|11
|3
İtalya 1980
Galler - Türkiye: 1 - 0
Türkiye - Malta: 2 - 1
Türkiye - Batı Almanya: 0 - 0
Malta - Türkiye: 1 - 2
Türkiye - Galler: 1 - 0
Batı Almanya - Türkiye: 2 - 0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-Batı Almanya
|6
|4
|2
|0
|17
|1
|10
|2-Türkiye
|6
|3
|1
|2
|5
|5
|7
|3-Galler
|6
|3
|0
|3
|11
|8
|6
|4-Malta
|6
|0
|1
|5
|2
|21
|1
Fransa 1984
Türkiye - Arnavutluk: 1 - 0
Avusturya - Türkiye: 4 - 0
Kuzey İrlanda - Türkiye: 2 - 1
Türkiye - Batı Almanya: 0 - 3
Arnavutluk - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - Kuzey İrlanda: 1 - 0
Batı Almanya - Türkiye: 5 - 1
Türkiye - Avusturya: 3 - 1
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-Batı Almanya
|8
|5
|1
|2
|15
|5
|11
|2-Kuzey İrlanda
|8
|5
|1
|2
|8
|5
|11
|3-Avusturya
|8
|4
|1
|3
|15
|10
|9
|4-Türkiye
|8
|3
|1
|4
|8
|16
|7
|5-Arnavutluk
|8
|0
|2
|6
|4
|14
|2
Batı Almanya 1988
Yugoslavya - Türkiye: 4 - 0
Türkiye - Kuzey İrlanda: 0 - 0
Türkiye - İngiltere: 0 - 0
İngiltere - Türkiye: 8 - 0
Kuzey İrlanda - Türkiye: 1 - 0
Türkiye - Yugoslavya: 2 - 3
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-İngiltere
|6
|5
|1
|0
|19
|1
|11
|2-Yugoslavya
|6
|4
|0
|2
|13
|9
|8
|3-Kuzey İrlanda
|6
|1
|1
|4
|2
|10
|3
|4-Türkiye
|6
|0
|2
|4
|2
|16
|2
İsveç 1992
Serbest İrlanda - Türkiye: 5 - 0
Türkiye - Polonya: 0 - 1
Polonya - Türkiye: 3 - 0
Türkiye - İngiltere: 0 - 1
İngiltere - Türkiye: 1 - 0
Türkiye - Serbest İrlanda: 1 - 3
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-İngiltere
|6
|3
|3
|0
|7
|3
|9
|2-Serbest İrlanda
|6
|2
|4
|0
|13
|6
|8
|3-Polonya
|6
|2
|3
|1
|8
|6
|7
|4-Türkiye
|6
|0
|0
|6
|1
|14
|0
İngiltere 1996
Elemeler:
Macaristan - Türkiye: 2 - 2
Türkiye - İzlanda: 5 - 0
Türkiye - İsviçre: 1 - 2
Türkiye - İsveç: 2 - 1
İsviçre - Türkiye: 1 - 2
Türkiye - Macaristan: 2 - 0
İzlanda - Türkiye: 0 - 0
İsveç - Türkiye: 2 - 2
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-İsviçre
|8
|5
|2
|1
|15
|7
|17
|2-Türkiye
|8
|4
|3
|1
|16
|8
|15
|3-İsveç
|8
|2
|3
|3
|9
|10
|9
|4-Macaristan
|8
|2
|2
|4
|7
|13
|8
|5-İzlanda
|8
|1
|2
|5
|3
|12
|5
Finaller:
Grup maçları
Türkiye - Hırvatistan: 0 - 1
Türkiye - Portekiz: 0 - 1
Türkiye - Danimarka: 0 - 3
Hollanda-Belçika 2000
Elemeler:
Türkiye - Kuzey İrlanda: 3 - 0
Türkiye - Almanya: 1 - 0
Türkiye - Finlandiya: 1 - 3
Türkiye - Moldova: 2 - 0
Finlandiya - Türkiye: 2 - 4
Kuzey İrlanda - Türkiye: 0 - 3
Moldova - Türkiye: 1 - 1
Almanya - Türkiye: 0 - 0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-Almanya
|8
|6
|1
|1
|20
|4
|19
|2-Türkiye
|8
|5
|2
|1
|15
|6
|17
|3-Finlandiya
|8
|3
|1
|4
|13
|13
|10
|4-Kuzey İrlanda
|8
|1
|2
|5
|4
|19
|5
|5-Moldova
|8
|0
|4
|4
|7
|17
|4
İrlanda Cumhuriyeti - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - İrlanda Cumhuriyeti: 0 - 0
Finaller:
Grup maçları
Türkiye - İtalya: 1 - 2
İsveç - Türkiye: 0 - 0
Belçika - Türkiye: 0 - 2
Çeyrek final
Türkiye - Portekiz: 0 - 2
Portekiz 2004
Elemeler:
Türkiye - Slovakya: 3 - 0
Makedonya - Türkiye: 1 - 2
Türkiye - Liechtenstein: 5 - 0
İngiltere - Türkiye: 2 - 0
Slovakya - Türkiye: 0 - 1
Türkiye - Makedonya: 3 - 2
Liechtenstein - Türkiye: 0 - 3
Türkiye - İngiltere: 0 - 0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-İngiltere
|8
|6
|2
|0
|14
|5
|20
|2-Türkiye
|8
|6
|1
|1
|17
|5
|19
|3-Slovakya
|8
|3
|1
|4
|11
|9
|10
|4-Makedonya
|8
|1
|3
|4
|11
|14
|6
|5-Liechtenstein
|8
|0
|1
|7
|2
|22
|1
Letonya - Türkiye: 1 - 0
Türkiye - Letonya: 2 - 2
Avusturya-İsviçre 2008
Elemeler:
Türkiye - Malta: 2 - 0 (Almanya'da seyircisiz)
Macaristan - Türkiye: 0 - 1
Türkiye - Moldova: 5 - 0 (Almanya'da seyircisiz)
Yunanistan - Türkiye: 1 - 4
Türkiye - Norveç: 2 - 2 (Almanya'da seyircisiz)
Bosna Hersek - Türkiye: 3 - 2
Malta - Türkiye: 2 - 2
Türkiye - Macaristan: 3 - 0
Moldova - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - Yunanistan: 0 - 1
Norveç - Türkiye: 1 - 2
Türkiye - Bosna Hersek: 1 - 0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-Yunanistan
|12
|10
|1
|1
|25
|10
|31
|2-Türkiye
|12
|7
|3
|2
|25
|11
|24
|3-Norveç
|12
|7
|2
|3
|27
|11
|23
|4-Bosna Hersek
|12
|4
|1
|7
|16
|22
|13
|5-Moldova
|12
|3
|3
|6
|12
|19
|12
|6-Macaristan
|12
|4
|0
|8
|11
|22
|12
|7-Malta
|12
|1
|2
|9
|10
|31
|5
Finaller:
Grup maçları
Türkiye - Portekiz: 0 - 2
İsviçre - Türkiye: 1 - 2
Türkiye - Çekya: 3 - 2
Çeyrek final
Türkiye - Hırvatistan: 1 - 1 (4 - 2 penaltılarla)
Yarı final
Türkiye - Almanya: 2 - 3
Polonya-Ukrayna 2012
Elemeler:
Kazakistan - Türkiye: 0 - 3
Türkiye - Belçika: 3 - 2
Almanya - Türkiye: 3 - 0
Azerbaycan - Türkiye: 1 - 0
Türkiye - Avusturya: 2 - 0
Belçika - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - Kazakistan: 2 - 1
Avusturya - Türkiye: 0 - 0
Türkiye - Almanya: 1 - 3
Türkiye - Azerbaycan: 1 - 0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-Almanya
|10
|10
|0
|0
|34
|7
|30
|2-Türkiye
|10
|5
|2
|3
|13
|11
|17
|3-Belçika
|10
|4
|3
|3
|21
|15
|15
|4-Avusturya
|10
|3
|3
|4
|16
|17
|12
|5-Azerbaycan
|10
|2
|1
|7
|10
|26
|7
|6-Kazakistan
|10
|1
|1
|8
|6
|24
|4
Türkiye - Hırvatistan: 0 - 3
Hırvatistan - Türkiye: 0 - 0
Fransa 2016
Elemeler:
İzlanda - Türkiye: 3 - 0
Türkiye - Çekya: 1 - 2
Letonya - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - Kazakistan: 3 - 1
Hollanda - Türkiye: 1 - 1
Kazakistan - Türkiye: 0 - 1
Türkiye - Letonya: 1 - 1
Türkiye - Hollanda: 3 - 0
Çekya - Türkiye: 0 - 2
Türkiye - İzlanda: 1 - 0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.Çekya
|10
|7
|1
|2
|19
|14
|22
|2.İzlanda
|10
|6
|2
|2
|17
|6
|20
|3.Türkiye
|10
|5
|3
|2
|14
|9
|18
|4.Hollanda
|10
|4
|1
|5
|17
|14
|13
|5.Kazakistan
|10
|1
|2
|7
|7
|18
|5
|6.Letonya
|10
|0
|5
|5
|6
|19
|5
Finaller:
Grup maçları
Türkiye - Hırvatistan: 0 - 1
İspanya - Türkiye: 3 - 0
Çekya - Türkiye: 0 - 2
EURO 2020
Elemeler:
Arnavutluk - Türkiye: 0 - 2
Türkiye - Moldova: 4 - 0
Türkiye - Fransa: 2 - 0
İzlanda - Türkiye: 2 - 1
Türkiye - Andorra: 1 - 0
Moldova - Türkiye: 0 - 4
Türkiye - Arnavutluk: 1 - 0
Fransa - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - İzlanda: 0 - 0
Andorra - Türkiye: 0 - 2
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.Fransa
|10
|8
|1
|1
|25
|6
|25
|2.Türkiye
|10
|7
|2
|1
|18
|3
|23
|3.İzlanda
|10
|6
|1
|3
|14
|11
|19
|4.Arnavutluk
|10
|4
|1
|5
|16
|14
|13
|5.Andorra
|10
|1
|1
|8
|3
|20
|4
|6.Moldova
|10
|1
|0
|9
|4
|26
|3
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever