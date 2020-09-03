Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Macaristan maçı hangi kanalda?
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Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Macaristan maçı hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında Macaristan ile karşılaşıyor. Kırmızı veyazlı takımın diğer karşılaşması da Sırbistan'a karşı olacak. Peki, Türkiye - Macaristan maçı saat kaçta?

Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Macaristan maçı hangi kanalda?
03.09.2020 13:49 | Son Güncelleme: 03.09.2020 13:55

Milli futbol takımı, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Macaristan'a karşı mücadele edecek. UEFA Ulusal Ligi ilk maçı adından Sırbistan ile oynayacak kırmızı beyazlılar, Rusya ile de karşı karşıya olacak. Türkiye-Macaristan maçı canlı izleme linki haberimizde.

TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uluslar Ligi ilk maçı 3 Eylül Perşembe günü saat 21.45'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Maçı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak.

TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanı doruk noktalarına çıkaran Türkiye-Macaristan maçı 3 Eylül günü TRT 1'den naklen yayımlanacak. A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.

MİLLİ TAKIM KADROSU

A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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