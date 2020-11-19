Türkiye Macaristan maç sonucu : Macaristan Türkiye maçı kaç kaç bitti?

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında Türkiye, Macaristan'a konuk oluyor. 22.45'te başlayan maçta heyecanlı dakikalar yaşanırken Burak Yılmaz'ın kadroda yer alamayışı çok konuşuldu. Macaristan Türkiye maçına dair ayrıntılar ve Türkiye Macaristan maç sonucu : Macaristan Türkiye maçı kaç kaç bitti? sorusunun cevabı haberimizde...

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde kaderi bu gece belli oluyor. Macaristan'a konuk olacak Ay Yıldızlılar, olası galibiyetin ardından grup lideri Rusya'nın Sırbistan karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI HAKEMİ KİM?

Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalıyor. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapıyor.

Üçüncü grupta, son maçlar öncesinde Rusya 8 puan ve averajla lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin 6 puanla üçüncü sırada yer aldığı grupta, Sırbistan ise 3 puanla son sırada.

Milli takımın, Macaristan'ı mağlup etmesi ve Rusya'nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi'ne yükselme şansı bulunuyor.

MİLLİLERDE 4 EKSİK

Ay-yıldızlı ekipte kart cezalısı Cengiz Ünder ile sakatlıkları sebebiyle Macaristan'a götürülmedi. Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü de bu mücadelede forma giyemiyor. Milli takımda, Şenol Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal, Macaristan maçında kadroda yer almıyor.

Milli takımda, cezası sona eren Burak Yılmaz ise bu mücadelede forma giyebilecek.

İŞTE İLK 11'LER

MACARİSTAN: Dibusz, Lang, Hangya, Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic.

TÜRKİYE: Mert, Nazım, Ozan Kabak, Merih, Caner, Mahmut, Ozan Tufan, İrfan, Hakan, Kenan, Cenk.

CANLI ANLATIM

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI ÖNEMLİ DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma. hakem Ivan Kruzliak'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 5: Milli Takım'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. Tecrübeli futbolcunun vuruşunda top kaleci Dibuzs'ta kaldı.

Dakika 21: Caner'in sol kanattan ortasına ceza sahasında yükselen ve kafa vurmayı deneyen Kenan, öncesinde ofsayta yakalandı.

Dakika 27: Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası içinden çektiği şutu kaleci Dibusz'da kaldı.

Dakika 40: Caner'in sol kanattan yerden yaptığı ortasına ceza sahasında Ozan gelişine vurmayı denedi ama ıska geçti.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 57: Macaristan, David Siger ile 1-0 öne geçti.

MACARİSTAN TÜRKİYEMAÇ SONUCU

Maç 1 - 0 Macaristan'ın galibiyeti ile devam ediyor.