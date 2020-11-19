Türkiye Macaristan maç sonucu : Macaristan Türkiye maçı kaç kaç bitti?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye Macaristan maç sonucu : Macaristan Türkiye maçı kaç kaç bitti?

19.11.2020 00:04 | Son Güncelleme: 19.11.2020 00:08
Türkiye Macaristan maç sonucu : Macaristan Türkiye maçı kaç kaç bitti?

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında Türkiye, Macaristan'a konuk oluyor. 22.45'te başlayan maçta heyecanlı dakikalar yaşanırken Burak Yılmaz'ın kadroda yer alamayışı çok konuşuldu. Macaristan Türkiye maçına dair ayrıntılar ve Türkiye Macaristan maç sonucu : Macaristan Türkiye maçı kaç kaç bitti? sorusunun cevabı haberimizde...

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde kaderi bu gece belli oluyor. Macaristan'a konuk olacak Ay Yıldızlılar, olası galibiyetin ardından grup lideri Rusya'nın Sırbistan karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI HAKEMİ KİM?

Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalıyor. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapıyor.

Üçüncü grupta, son maçlar öncesinde Rusya 8 puan ve averajla lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin 6 puanla üçüncü sırada yer aldığı grupta, Sırbistan ise 3 puanla son sırada.

Milli takımın, Macaristan'ı mağlup etmesi ve Rusya'nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi'ne yükselme şansı bulunuyor.

MİLLİLERDE 4 EKSİK

Ay-yıldızlı ekipte kart cezalısı Cengiz Ünder ile sakatlıkları sebebiyle Macaristan'a götürülmedi. Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü de bu mücadelede forma giyemiyor. Milli takımda, Şenol Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal, Macaristan maçında kadroda yer almıyor.

Milli takımda, cezası sona eren Burak Yılmaz ise bu mücadelede forma giyebilecek.

İŞTE İLK 11'LER

MACARİSTAN: Dibusz, Lang, Hangya, Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic.

TÜRKİYE: Mert, Nazım, Ozan Kabak, Merih, Caner, Mahmut, Ozan Tufan, İrfan, Hakan, Kenan, Cenk.

CANLI ANLATIM

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI ÖNEMLİ DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma. hakem Ivan Kruzliak'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 5: Milli Takım'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. Tecrübeli futbolcunun vuruşunda top kaleci Dibuzs'ta kaldı.

Dakika 21: Caner'in sol kanattan ortasına ceza sahasında yükselen ve kafa vurmayı deneyen Kenan, öncesinde ofsayta yakalandı.

Dakika 27: Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası içinden çektiği şutu kaleci Dibusz'da kaldı.

Dakika 40: Caner'in sol kanattan yerden yaptığı ortasına ceza sahasında Ozan gelişine vurmayı denedi ama ıska geçti.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 57: Macaristan, David Siger ile 1-0 öne geçti.

MACARİSTAN TÜRKİYEMAÇ SONUCU

Maç 1 - 0 Macaristan'ın galibiyeti ile devam ediyor.

İlgili Haberler

Türkiye Hırvatistan maçı kaç kaç bitti? Türkiye Hırvatistan maçı sonucu kaç kaç?
Türkiye Hırvatistan maçı kaç kaç bitti? Türkiye Hırvatistan maçı sonucu kaç kaç?
Türkiye-Macaristan maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye-Macaristan hangi kanalda? Türkiye-Macaristan şifresiz canlı izle
Türkiye-Macaristan maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye-Macaristan hangi kanalda? Türkiye-Macaristan şifresiz canlı izle
Macaristan - Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta? Macaristan - Türkiye maçı hangi kanalda?
Macaristan - Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta? Macaristan - Türkiye maçı hangi kanalda?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Ezgi Mola Berk Oktay Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kasım Milli Medya Alaattin Çakıcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye Macaristan maç sonucu : Macaristan Türkiye maçı kaç kaç bitti? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 00:13:57. #1.15#
title