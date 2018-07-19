Türkiye Kupasında Final Oynayan Kayseri Erciyesspor, Tarih Oldu

Üst üste aynı ligde iki kez şampiyon olan tek takım özelliği taşıyan Kayseri Erciyesspor, borçlarından dolayı Türk futbol tarihinden siliniyor. İcra gelen kulüpte, yetkililer birçok malzemeye el koymuştu. Borçları sebebiyle Bölgesel Amatör Lig'e başvuru yapmayan tarihi kulüp artık liglerde yer almayacak.

TÜRKİYE KUPASINDA FİNAL OYNAMIŞLARDI

1932 yılında kurulan ve 86 yıllık tarihinde birçok önemli başarıya imza atan Erciyesspor, bu sezon amatör lige düşmüştü. 2006-2007 sezonunda Türkiye Kupası finali oynayan ve tarihinde ilk kez UEFA Kupası'na katılmayı başaran Kayseri Erciyesspor, ilk maçta İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv takımı ile eşleşmiş İsrail'de 0-0 biten maçın rövanşını Kayseri'de 3-1 kazanarak turu geçmişti. 1. turdaki rakibi İspanyol ekibi Atletico Madrid olan Kayseri Erciyesspor, rakibine iki maçta da yenilerek kupaya veda etmişti.