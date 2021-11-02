Türkiye Kupası'nda 4'üncü Tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün gerçekleştirildi. Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine; TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

4'üncü Eleme Turu'nda Spor Toto Süper Lig'den Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor., Gaziantep FK, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Vavacars Fatih Karagümrük, 3'üncü Eleme Turu Kura çekimi sonucu bay geçen GZT Giresunspor ve 3'üncü Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulü ve seri başı sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakaları; 30 Kasım ile 1 ve 2 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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